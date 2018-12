Chris Ramos: "No me gustaba jugar de delantero"

Pudo llegar hace casi un año, pero Chris Ramos acabó recalando en el Sevilla el pasado verano. Su irrupción en el San Fernando fue muy llamativa. Por su edad, goles, juego y por ser un '9' atípico, aunque desvela que hasta que llegó a Bahía Sur no era delantero. El Valladolid acabó llevándose la puja por el gaditano, cediéndolo al filial nervionense (con opción de compra) para continuar su progresión. Cinco goles le avalan, centrado en progresar y en salvar al SAT. El futuro, ya sea en el Valladolid o en el Sevilla, no le descentra.

- Tuvo que retirarse en el 42' en el último partido ante el Villanovense. ¿Cómo se encuentra?

- Mejor. En el 7' recibí un golpe en la cadera. Ya tuve que parar hace varias semanas por otro golpe, pero en el otro lado. Esta vez supe controlarme, aunque no pude terminar. Me encuentro mejor y me voy a sumar ya con el grupo (es baja la próxima jornada por sanción). No he tenido en mi trayectoria muchas lesiones, pero en esta temporada ya llevo varios percances. Es inevitable. Son golpes, lances del juego, nada muscular u óseo. Los fisios me han comentando que al ser alto, soy más propenso a llevarme los golpes en la cadera a la hora de cubrir el balón.

- Pese a todo, el balance individual es positivo (939' y 5 goles).

- Sé que puedo dar más. No me encuentro aún al cien por cien por las lesiones, pero muy contento con el cuerpo técnico y los compañeros. Me he adaptado muy rápido. Es la primera vez que estoy en un filial, nunca compartí vestuario con gente de mi edad, y eso te ayuda a adaptarte más rápido porque compartes más cosas. Desde el primer momento me han hecho sentir importante, recuperando parte de la confianza como futbolista que había perdido al jugar pocos minutos el pasado año.

- Siendo jugador del primer equipo del Valladolid. ¿Qué le impulsó a salir a un filial?

- Básicamente, buscar minutos. Soy consciente de que tengo poca experiencia. El año pasado todo pasó muy rápido. Con apenas diez partidos en Segunda B fiché por el Valladolid, en Segunda, ascendimos... Lo mejor creo que era salir para esa experiencia que me falta y recuperar confianza. Estoy muy ilusionado porque esta es una experiencia para seguir creciendo. El míster y el Sevilla han confiado en mí y espero devolvérselo con goles y buenos partidos.

- ¿Por qué apostó por el Sevilla Atlético?

- Me llamó el míster y tenía compañeros de Cádiz aquí. Entre todos me convencieron. Soy joven y tenía claro que no podía pasar más tiempo sin jugar minutos. En el Valladolid era jugador del primer equipo, pero llegaron refuerzos arriba y tenía claro que lo iba a tener difícil.

- Al menos, le dio tiempo en el Valladolid a debutar en Primera.

- Sí, fue una experiencia inolvidable (jugó 64' en la J1 ante el Girona, saliendo de inicio). El míster (Sergio González) estaba muy contento conmigo, pero entiendo que llegaran refuerzos y decidí marcharme.

- Tres categorías en un año...

- Sí. Todo ha pasado muy rápido. En enero me marché al Valladolid, pude jugar en Segunda. Debuté en Primera y, ahora, en Segunda B con el Sevilla Atlético.

- En su apuesta por venir al Sevilla Atlético, ¿pesa más la posibilidad de volver a Valladolid, donde tiene contrato con el primer equipo, o la opción de que el Sevilla le compre y poder promocionar en un club como el nervionense?

- Soy un futbolista que no piensa en esas cosas. No miro más allá del mañana. Lo que venga, ya vendrá. Jugar en Segunda B ahora, para mí, es positivo, y en ello me centro. En este año me han pasado muchas cosas y hay que llevarlo con naturalidad. Intento hacerlo lo mejor posible, pero los pies los tengo en el suelo.

- En año y medio su vida deportiva sufrió un vuelco, recalando en el San Fernando de José Herrera. ¿Cómo lo recuerda?

- Siempre le estaré agradecido. Mantengo una gran relación. Hablo casi semanalmente con él. Cambió mi carrera, ya que hasta entonces no había jugado de delantero centro. Llegaba de la Tercera balear (Mercadal) y me dijo que me veía jugando arriba. Venía de jugar de extremo, tanto en la izquierda como en la derecha. En otras épocas había jugado de delantero, pero no me gustaba jugar de punta. Nadie me explicaba nada. Pero José (Herrera) tuvo paciencia y me enseñó mucho. Se quedaba después de los entrenamientos conmigo, tuvo mucha paciencia. Siempre se lo digo, es mi padrino, y la categoría (Segunda B) se le queda pequeña. No todos los entrenadores hacen lo que hizo por mí. Pocos se hubieran atrevido a dar ese paso por mí.

- En ese proceso de adaptación, ¿qué aspecto del juego le está costando más?

- Lo que más me ha costado, y me sigue costando, es el juego de espaldas. Tanto en Valladolid como aquí en el Sevilla, me están ayudando. En Valladolid, el tiempo que estuve con ellos, me fijaba mucho en Jaime Mata. Cada entrenamiento con él era una clase particular. Y una vez que lo vi en directo, me fijo también mucho en Borja Iglesias. Tenemos aspectos parecidos en el juego.

- Pese a su altura (1,93 m), se puede afirmar que su juego contempla muchos registros.

- Me suelen decir que hay pocos delanteros como yo. Cuando me ven, piensan que voy bien por alto y poco más, pero no es así. No me gusta ser el clásico '9' referencia. Me gusta asociarme, participar en el juego. Soy potente y me gusta también buscar los espacios, aunque sé que tengo mucho que aprender.

- Pese a su altura, llama la atención su coordinación, tanto en movimiento como en la carrera. ¿Practicó otros deportes de niño?

- Sí, de pequeño hacía baloncesto, natación y fútbol. Los tres se me daban bien, hasta que mi madre me dijo que no había tiempo para todo y que había que centrarse en los estudios. En natación estuve hasta los doce años más o menos, y logré varias medallas. Y en baloncesto hubo un equipo americano que me quiso. Pienso que sí, que todo ello me ayudó en mi formación.

- Acabó fichando por el Valladolid, pero el Sevilla también estuvo en la puja hace un año.

- El Sevilla estuvo interesado. Es cierto. Pero en aquella época me mantuve al margen y me dejé aconsejar. Creo que supimos elegir. Y, ahora, a darlo todo por el Sevilla y el Sevilla Atlético.

- Referente la actualidad de su equipo, las últimas derrotas han alejado la savación a cuatro puntos.

- Sé que tenemos un gran equipo. No me he enfrentado a un equipo que haya sido mejor que nosotros. Pero es cierto que somos jóvenes y nos falta experiencia. Saber manejar los tiempos ante conjuntos con futbolistas de gran trayectoria.

- Llama la atención el pobre rendimiento en casa (9 puntos de 24)

- El que vea los partidos no debe tener duda. Falta coger una buena dinámica y seguro que saldremos de ahí. La segunda vuelta va a ser diferente

- Este domingo, ante el Badajoz, último partido del año...

- Toca sacar adelante estos tres puntos. Son superimportantes. Te vas hasta el año que viene con confianza en busca de la salvación.