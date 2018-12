Así fue la última jornada del año en Tercera

Utrera 3-1 Cabecense: Festival de Domingo

El Utrera prosiguió con su particular racha triunfal venciendo al Cabecense en un partido donde el estado de gracia de Domingo marcó diferencias. Así, los de Jesús Galvan cierran la semana con tres victorias, mientras que los de Chesco vuelven a caer tras su triunfo ante el Sevilla C. A pesar del resultado, el partido fue competido durante todo momento. Apenas pasó nada durante los primeros veinte minutos, más allá de una tremenda batalla en el centro del campo, que los locales trataban de decantar a través del juego directo hacia Pepelu. Mientras, los locales no rehusaban la pelea y apostaban por salir de la presión rojinegra a través de la velocidad por la banda, estrategia que fue decisiva, pues en una de estas jugadas, en el 22', un centro de Jairo fue rematado a bocajarro por Domingo, quien de esta forma estrenó su cuenta de la mañana. Siete después, en otro vertiginoso lance repleto de talento, Isra asistió al palaciego para que este resolviese con mucha maestría en el mano a mano ante Pablo. La primera parte finalizó con mucho control por parte del Utrera ante un desconcertado Cabecense, cuya constante lucha apenas surtía efecto. Así, la sentencia llegó en el primer minuto de la segunda mitad, cuando de nuevo Domingo remató a placer después de una jugada bien trenzada entre Carreño e Isra, quien volvió a hacer de asistente. A partir de ahí, el partido entró en una fase de relajación rota por una mano de Toni en el área. El árbitro pitó penalti y Jesús Mari no falló, lo que dio alas a los suyos para buscar la proeza. Pepelu, por partida doble, y Juanan rozaron el 3-2. En cambio, poco a poco, la reacción de los de Chesco se fue diluyendo, por lo que el duelo volvió a ser del Utrera, que disfrutó de varias ocasiones, en las botas de Jairo, Javi Medina y Carreño, para ampliar el marcador de un partido que volvió a demostrar la enorme fortaleza del líder.

Ficha técnica



Utrera: Ayala (2), Esteban (2), Toni (2( (Juanjo 71') (1), Cachana (2), Álex Del Río (1), Álex Ortiz (2), Jairo (3), Isra (3) (Barranco 59') (2), Domingo (3) (Javi Medina 54') (1), Carreño (2) y Pablo Haro (2).

Cabecense: Pablo (1), Lolo (1), Bucarat (1), Alberto (1), Cristian (1), Juan Guerra (1), Pulet (0) (Valverde 50') (2), Francis (1), Pepelu (1), Jesús Mari (1) y Juanan (2).

Árbitro: Alonso Ramírez, gaditano. Amonestó al local Esteban; y a los visitantes Lolo, Bucarat, Cristian, Francis y Juanan.

Goles: 1-0 (22') Domingo; 2-0 (29') Domingo; 3-0 (46') Domingo; 3-1 (56') Jesús Mari (p.)

Incidencias: Unas 800 personas vieron el partido en el San Juan Bosco de Utrera. Gerena 1-1 Xerez Deportivo: No supo cerrar el triunfo

J.L.M./R.C. El Gerena vio como se le escapó el triunfo en el último cuarto de hora tras un encuentro en el que no hizo demasiado para estar por delante, ya que el Xerez Deportivo, sin ser excesivamente superior, tuvo más control de juego y mejores ocasiones para ir dominando en el marcador.Más allá de un posible penalti sobre Alberto Gázquez, el Gerena apenas creó peligro en la primera parte. Sin embargo, en la segunda, Jesús Vega, tras varios rechaces dentro del área, acertó para batir a Juan Flere. Tras el gol, el Xerez Deportivo no cayó en el desánimo y continuó intentándolo hasta que Adrián Gallardo, después de recibir un buen pase de su compañero Bello, selló el empate, un resultado justo con los méritos de ambos. Ficha técnica

Gerena: Marco (2), Manolete (2), Juanjo (1), Montaño (1), Tore (2), Checa (2), Barrio (1) (Teté 72') (1), Ernesto (1), Jesús Vega (3) (Sebas 80') (s.c), Mario (2), Gázquez (1) (Gabi 91') (s.c). Xerez DFC: Juan Flere (1), Marcelo (1) (Padilla 74') (1), Adri (1) (Jojo 74') (1), Joaqui (1), Heredia (2), Álex Colorado (2), Bello (1), Rodri (1) (Tamayo 58') (1), Rojas (2), Juan Gómez (2), Adrián Gallardo (2). Árbitro: Fernández Rodríguez, granadino. Amonestó a los locales Juanjo, Ernesto, Checa y Mario; y al visitante Álex Colorado. Goles: 1-0 (56') Vega; 1-1 (75') Adrián Gallardo. Incidencias: Unas 220 personas vieron el partido en el José Juan Romero de Gerena.

Bajo la dirección provisional de Manu Reina, el Écija logró una importante victoria en casa ante el Guadalcacín, la cual le permite abandonar la zona de descenso que ha ocupado durante toda la temporada. El conjunto astigitano cimentó su ventaja en una primera mitad muy completa. La buena presión de los azulinos apenas dejó opciones a los visitantes, que se mantuvieron muy lejos del meta Fernando. Antes de que se moviera el marcador, Santi Luque, Joselu e Isuardi disfrutaron de buenas oportunidades de gol. Poco después, fue el propio Joselu el que abrió la lata tras un buen envío de Sedeño. El tanto mantuvo la buena dinámica local e, incluso, pudo ampliar la cuenta, pero el descanso llegó con la mínima ventaja. Tras la reanudación, el Écija no entró bien en el partido, aunque en sus peores momentos, la pegada de Joselu volvió a marcar diferencias, estableciendo un 2-0 que mejoró el panorama. Sin embargo, la alegría duró muy poco, ya que un despiste defensivo en una jugada de estrategia propició el gol de Piñero.

En ese momento, el cuadro azulino no se puso nervioso y volvió a la carga, lo que generó la sentencia de Carlos Fraile, tras una buena jugada colectiva. En los minutos finales, el Écija supo dormir el partido para cerrar la victoria. Ficha técnica

Écija: Fernando (2), Sedeño (3) (Mora 80') (1), Ocaña (1), Cote (1), Manu Martínez (1), Marrufo (1), Joselu (3), Isuardi (2) (Saam 74') (1), Juan Delgado (1) (Carlos Fraile 65') (1), Migue (1) y Santi Luque (2). Guadalcacín: Jesús (1), Gómez (1), Chato (1), Pancy (1), Diego (1) (Fernando 62') (1), Luis, Pulido (1), Parada (1), Fran Jiménez (1), Juanjo (1) (Pablo 73') (1) y Marín (1) (David Piñero 52') (2). Árbitro: Sarmiento Núñez, jiennense. Amonestó a los locales Isuardi y Cote; y al visitante Pancy. Goles: 1-0 (23') Joselu; 2-0 (59') Joselu; 2-1 (61') David Piñero; 3-1 (71') Carlos Fraile. Incidencias: Unas 800 personas vieron el partido en el Municipal de San Pablo de Écija.

Área 11 El Coria empató ante el Espeleño, un resultado que no contenta a los ribereños, pues siguen en descenso, a la espera de su duelo del jueves. El choque arrancó un poco trabado, pues a ambos conjuntos les costaba generar peligro. Mucho centrocampismo y tímidas aproximaciones. Álex Molina, con un disparo desde la frontal, probó suerte, aunque el balón no consiguió entrar entre los tres palos de la portería defendida por Isco. Los ribereños, en el ecuador de la primera mitad, pecaron de picardía y no pudieron abrir la lata. Jony le cedió un pase a Pedro Jiménez, que puso el esférico en el área intentando buscar sin éxito un compañero para el remate. Los locales, por su parte, dominaron y, aunque jugaron cerca del área del cuadro visitante, no lograron rematar a puerta. Tras el receso, las ocasiones se sucedieron. Primero, un cabezazo de Chacón que atrapó José Rodríguez. Luego, respondió el Espeleño, con otro testarazo de Chechu, que no perdonaría poco después para inaugurar el marcador. Después del tanto, los cambios de Ceballos, con la entrada del juvenil Jesús entre ellos, dieron resultado. Un centro de Keita al segundo palo fue rematado por Gonzalo para equilibrar la contienda. El final fue de auténtica locura. Cuando el choque ya estaba muriendo, Pedro Jiménez engatilló un zapatazo desde la frontal que rebotó en el travesaño. Acto seguido, tuvo que aparecer Isco para salvar a los ribereños, al rechazar de forma espectacular un remate de Hugo. Finalmente, justo reparto de puntos. Ficha técnica

Espeleño: José Rodríguez (2), Javi Guerrero (2) (Juan Márquez 30') (2), Samu (1), Óscar (1) (José Miguel 72') (2), Lucena (2), Juanito (2), Ángel García (2), Álex Molina (2) (Juan Manuel 85') (s.c.), Samu Sánchez (2), Sergio Ortiz (2) y Chechu (3). Coria: Isco (3), Dani Romero (2) (Espada 59') (2), Begines (2), Iván Martín (2) (Jesús 73') (2), Maristany (2), Jony (2), Raúl Vega (2) (Gonzalo, 54') (3), Pedro Jiménez (2), Chacón (2), Keita (2) y Migue Sánchez (2). Árbitro: Vázquez Hidalgo, onubense. Amonestó a los locales José Miguel, Chechu y Ángel García; y a los visitantes Raúl Vega y Migue Goles: 1-0 (57') Chechu; 1-1 (75') Gonzalo. Incidencias: Unas 300 personas vieron el partido en el Municipal de Espiel.

El Betis Deportivo cayó de forma sorprendente e injusta contra un Ceuta ante el que fue, especialmente en la segunda parte, superior. Antes de la recta final en la que se decidió el partido con los goles de Reina y Camps, el filial verdiblanco disparó hasta en tres ocasiones a la madera y se topó con un excelso Iván, quien mantuvo con vida a un cuadro caballa que solo merodeó el área de Sergio Tienza en las postrimerías del envite. Como suele ser habitual, el Betis Deportivo se hizo acreedor en el inicio del esférico. El Ceuta, al que no le importaba que el filial sobara el balón, apostó por esperar atrás en un ordenado 1-4-4-2 y por lanzar rápidas contras con Ismael y Reina como principales puntales. Así, Chico protagonizó la primera gran ocasión del partido. En el 16', el ariete se revolvió en el área tras un pase de la muerte de Ismael, pero se topó con un gran Sergio Tienza. Dos minutos más tarde, respondía el filial bético por medio de Abreu. Después de un centro chut de Raúl y el posterior despeje de la zaga, el disparo en semivolea del verdiblanco era repelido bajo palos por un zaguero caballa. Fue la acción más peligrosa durante el primer acto de un Betis Deportivo que careció de profundidad y verticalidad para desarbolar al Ceuta. Atrás, aunque el cuadro visitante daba sensación de peligro cada vez que iniciaba una transición, apenas sufrían los de José Juan Romero, que solo tuvieron que ver cómo se estiraba Tienza a un nuevo disparo, esta vez muy lejano, de Chico. Bajo el mismo patrón se inició el segundo acto. Ritmo lento y juego parado continuamente en faltas por un duro Ceuta que, a medida que fueron pasando los minutos, fue perdiendo fuelle para inquietar la meta local. Hasta el 60' no volvió aparecer con peligro real en la portería rival el Betis Deportivo: Robert, después de un pase de Calderón por la izquierda, se plantaba en el área con una rápida internada para obligar a Iván a hacer una parada con el pie. A renglón seguido, un chut de Rodrigo, que recogió un balón muerto en la frontal tras un córner, besó el larguero. A partir de ahí, ya con Nané en el campo por un desaparecido Raúl, se sucedieron los mejores minutos de un filial bético que comenzó a hallar espacios en la zaga del Ceuta gracias a la movilidad y la calidad de Robert y Rodrigo. De esta forma, el propio delantero malagueño, al aprovechar un resbalón de Víctor, perdonó en el mano a mano ante Iván, que evitó el gol con una estirada. Diez después, en el 77', una transición acababa en los pies de Altamirano, que dentro del área recortó a su marcador por dentro y disparó al palo largo de la meta. Por si fueran pocos los méritos del filial para ponerse por delante, tres después Rodri también se topó con el poste al cazar un despeje de Iván a un centro lateral.

Sin noticias del Ceuta en el área de Sergio Tienza, Reina dio el golpe casi definitivo en el 86' en una jugada muy mal defendida por los locales. De primeras, el jugador caballa alojó en las redes verdiblancas un rechace de Tienza a centro de Ismael tras una sucesión de malos despejes verdiblancos. Ahí murió un partido que terminó de desnivelar la expulsión por roja de directa de Altamirano y el tanto en el 97' de Camps cuando el Betis Deportivo ya estaba totalmente roto. Ficha técnica

Betis Deportivo: Sergio Tienza (2), Tellado (1), Julio Alonso (1), Edgar (1), Diego (1), Paul (1), Robert (3), Abreu (1) (Nieto 82') (s.c.), Raúl (1) (Nané 60') (1), Rodrigo (2) y Calderón (1) (Altamirano 70') (0). AD Ceuta: Iván (3), Segura (1), Jalid (2), Jaime (2), Víctor (1), Polaco (1), Reina (2), Chakir (1) (Prieto 82') (s.c.), Chico (1), David Castro (1) e Ismael (2) (David Camps 94') (1). Árbitro: Sánchez Cabreras, cordobés. Expulsó por roja directa al caballa Omar (en el banquillo, 35') y al verdiblanco Altamirano (94'). Amonestó a los locales Paul y Rodrigo; así como a los visitantes Segura, Jaime, Chakir, Chico, David Castro, Ismael y Prieto. Goles: 0-1 (86') Reina; 0-2 (97') David Camps. Incidencias: Unos 300 espectadores, varios de la AD Ceuta, se dieron cita en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.