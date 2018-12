De momento, dos fichajes para el Cabecense

El Cabecense es de los clubes que más se está moviendo en el mercado de fichajes dada su delicada situación. El conjunto rojinegro es antepenúltimo, con catorce puntos y a once de la salvación, razón por la que la dirección deportiva ugiense se está moviendo con celeridad para reforzar al equipo de cara a una segunda vuelta que se presenta difícil.

Así, si en semanas anteriores llegaron el guardameta Pablo y el defensa Galán, en las últimas horas ha cerrado el regreso de Alvi y ha ultimado la llegada del delantero Illias El Khataby, interés adelantado por este diario.

Alvi, de esta forma, cumplirá su tercera etapa en el Carlos Marchena. Procedente del San José, el lateral diestro abandona el Felipe del Valle tras ser el azulino que más minutos ha jugado. En cuanto a El Khataby, ultimada su desvinculación de su anterior club, el CE Esporles balear, se le espera hoy.

No son los únicos jugadores que están en la cartera. Gusta el lateral izquierdo José Luis, del Gerena, y ex del Sevilla C; y se habló con el mediapunta sanluqueño Dani Cadena (Mérida), pero no saldrá.