La cantera del Antoniano reluce

La idiosincrasia de este club es su cantera. Hay una base muy fuerte que viene por debajo y que debe complementar a una veteranía necesaria. Eso es algo que faltó el año pasado". Con estas palabras en su presentación como nuevo técnico del Antoniano (junio de 2018), Francisco José Cordero Sánchez, 'Rubio', advirtió de la importancia que iba a tener la cantera en su proyecto. Siete meses después, la presencia de los jóvenes en el equipo blanquirrojo es fundamental. Álvaro Caro, de 17 años; Juanjo Sánchez, de 18; e Isaac Romero, también de 18, lideran la nueva hornada de sus escalafones inferiores.

El lateral Álvaro es el juvenil que está contando con más minutos. Titular en quince de las dieciséis jornadas que se han disputado en División de Honor, se ha adueñado del carril diestro lebrijano. "Estoy sorprendido. Yo no esperaba jugar en el sénior, y mucho menos de titular. Me acomodé muy bien al equipo, y ahí estoy", explica el zaguero, que debutó en el Antoniano en la primera fecha ante el Castilleja: "Sentí muchos nervios, tanto antes de arrancar como en el calentamiento. Pero, en cuanto comenzó el partido y me salieron bien las cosas, me tranquilicé". Por su parte, tras un curso en la cantera del Cádiz, su compañero Juanjo ha regresado a las filas blanquirrojas a lo grande, cogiendo el timón del centro del campo del Antoniano. "No esperaba contar con tantos minutos. Al ver que ha sido así, poco a poco me he ido creciendo", asegura el mediocentro, que, frente al Algabeño en el Municipal, vivió su partido más especial con la casaca blanquirroja: gol para dar el triunfo a su equipo. El más 'veterano' en esta lides es el ariete Isaac, el único de los tres que ya se estrenó con los 'grandes' en el curso anterior, en diciembre de 2017 contra el Ciudad Jardín. Durante esta temporada, poco a poco se ha ido haciendo con el puesto de titular; de hecho, ha salido de inicio en seis de los últimos siete duelos. "Lo doy todo en cada entrenamiento, y el esfuerzo está teniendo recompensa", afirma el punta, que, ante el Torreblanca, y a pesar de que en la 17/18 tuvo continuidad con el primer equipo, anotó su primera diana con el Antoniano: "Lo recuerdo con mucha alegría, porque fue en casa y con toda la afición apoyando". Isaac, que acumula dos tantos, coincide con Álvaro en la principal cualidad que aportan los más jóvenes a la plantilla: "Venimos muy fuertes desde la cantera y lo damos todo en el campo. Sabemos que no nos podemos relajar ni un segundo, porque, como lo hagamos, nos 'comen' otra vez", mientras que el lateral argumenta: "Sobre todo, aportamos ganas, además de mucha lucha y constancia". Juanjo añade una clave más: "La ilusión que todavía tenemos por ser futbolistas".

La ayuda del vestuario también ha sido fundamental en el buen rendimiento y en la rápida adaptación de los canteranos. "Me esperaba que el recibimiento fuese peor (sonríe). Desde el primer momento, me integré muy bien en el equipo. Nos han acogido muy bien, sin ningún problema", comenta el defensor. Por su parte, Juanjo subraya las palabras de su compañero: "El trato de los más veteranos es perfecto. Desde el primer momento nos han considerado como uno más".

Sin lugar a dudas, una de las figuras claves en el brillo de la cantera del Antoniano en el primer equipo es Rubio, míster blanquirrojo, que tomó el timón tras ostentar el cargo de coordinador de los escalafones durante la temporada pasada y que, por lo tanto, conoce a la perfección no solo a los mencionados, sino a Nacho y a Jorge, o a jugadores del filial, como Raúl, Luna, Peña, Óscar o Luis. "Está claro que había que dar ilusión al equipo y al club con savia nueva. Si había futbolistas como los que han llegado, era muy fácil tomar la iniciativa de darles la oportunidad", explica el técnico, quien también tuvo el privilegio de dirigir en categorías inferiores del club lebrijano a futbolistas como Chamizo, Andrés, Román, Cama o, entre otros, Longa. Al respecto, Isaac destaca la confianza de Rubio en los más jóvenes: "No se corta ni un pelo. Si tiene que poner a un juvenil antes que a un sénior, lo hace". Su compañero Álvaro enfatiza en uno de los objetivos que pretende conseguir el técnico con la nutrida llegada de canteranos: "Hacer un equipo con mucha presencia de lebrijanos es bonito".

Cuestionado sobre la aportación de los juveniles, Rubio no escatima en elogios hacia sus pupilos: "Apuesto porque ellos son los que quieren; en cada entrenamiento y en cada partido ponen en el campo todo lo que un entrenador quiere. Demuestran las ganas de sumar y competir, que hace que los que llevan más años se pongan las pilas y aumenten el nivel en cada sesión". Una intensidad que está llevando a la zona noble de la tabla al Antoniano. "Para mí es un sueño ascender", asegura Álvaro, con el que coincide Juanjo: "Vamos a pelear por ello, por supuesto".