El Cabecense cree en la salvación

El próximo lunes ante el Arcos, el Cabecense afronta la primera de las veinte finales que los ugienses esperan que acaben en una salvación que, a día de hoy, se ve muy complicada. "Nuestro futuro lo va a marcar el día a día", asegura Chesco, míster de los rojinegros. El encuentro frente a los arcenses es vital para el Cabecense; en caso de victoria, los ugienses recortarían tres unidades con la permanencia, marcada precisamente por los gaditanos: "Estamos a diez puntos de la salvación y quedan sesenta. Si somos capaces de hacer una segunda vuelta de séptimo o sexto puesto, creo que nos salvamos".

Aunque Chesco prefiere no hablar de cifras, alrededor de treinta puntos en la segunda vuelta le podrían valer a los rojinegros. "Conozco mi trabajo y sé que no es nada difícil", afirma un técnico que tiene claro el diagnóstico para explicar la mala temporada de su escuadra: "Hemos tuteado a todos los equipos; pero cuando tú no marcas, te mete el rival. Tenemos que reforzarnos arriba". A este respecto, el Cabecense busca un delantero que marque diferencias: "Estamos a la espera de un futbolista de la parte de arriba que desequilibre y sea referencia".

Por último, Chesco le manda un mensaje lleno de optimismo a la afición del Cabecense: "Tengo claro que vamos a salir de ahí. Estamos en deuda con la afición, a partir de esta semana se verá otro equipo. Tenemos que ir todos a una y pensar en el partido a partido".