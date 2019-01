Javi Rojas (UP Viso): "Hay que tener los pies en el suelo"

La temporada de la UP Viso está siendo para enmarcar. A una sola jornada de que concluya la primera vuelta, el cuadro alcoreño marcha segundo a un punto del líder, el Atlético Onubense. "Estamos contentos con el rendimiento y con el juego del equipo. Queríamos hacer una prolongación del final del curso anterior y lo estamos consiguiendo", asegura Javi Rojas, míster de los blanquiazules.

Dos empates consecutivos, ante la Olímpica Valverdeña y el Isla Cristina, han privado a la UP Viso de comandar la tabla en el parón navideño. Curiosamente, según argumenta Javi Rojas, el último mes de competición ha sido el peor de los visueños: "Casi nos han hecho más goles que en el resto de la liga. El parón nos ha venido en el mejor momento posible y así se lo hago saber a los jugadores; a nivel mental, el equipo estaba un poco cansado".

Profundizando en el curso de los alcoreños, hay dos virtudes que sobresalen por encima del resto: el idilio con el San Sebastián, donde la UP Viso se mantiene invicta; y la fortaleza defensiva, pues es el equipo que menos encaja -11 goles- del campeonato junto al Alcalá. "Es un campo pequeño y se le hace incómodo a los rivales. Ese complejo lo tienen los equipos cuando vienen al San Sebastián", explica Javi Rojas, quien expone las dificultades con las que se están encontrando en este curso en casa: "Es cierto que estamos sufriendo un poco más en casa porque los equipos visitantes, al vernos arriba en la clasificación, juegan a encerrarse, a intentar hacer un buen bagaje defensivo y nos complican las cosas. Ojalá nos pase más veces, sería señal de que estamos arriba".

La solidez atrás es la otra clave de los visueños: "Hacemos muchísimo hincapié en eso. Si defiendes bien, alguna ocasión vas a tener seguro. Le damos muchísima importancia a tener a todo el mundo implicado defensivamente".

Los buenos resultados han situado a la UP Viso como uno de los candidatos al ascenso a Tercera, aunque el técnico prefiere ser cauto: "No me considero mejor que nueve o diez conjuntos que hay en la categoría. Estamos arriba porque el equipo está con confianza y se hace un buen trabajo, y no por ser los mejores". Tanto es así que Rojas no quiere ni oír hablar de ascenso. "Aquí todo el mundo quiere ascender, al igual que en Cartaya, en Pozoblanco o en Isla Cristina. La ambición no va más allá del siguiente partido. Hay que tener los pies en el suelo".

Antes de terminar, Javi Rojas le pide a los Reyes Magos que no se produzcan bajas en su plantilla: "La idea es mantener al equipo y, en principio, no tenemos pensado fichar. Para que alguien salga, tienen que venir ofertas muy importantes".