Federico Martínez Gámez: "Tenía ilusión por venir aquí"

Federico Martínez Gámez, nuevo entrenador del Alcalá, se encuentra como un niño con zapatos nuevos. El veterano entrenador sevillano regresa a los banquillos un año después de su última experiencia (Olímpica Valverdeña), y lo hace llegando a uno de los históricos del balompié hispalense.

"Me ha venido estupendo. Tenía mucha ilusión por venir aquí, al Alcalá", declaró Martínez Gámez a la llamada de este diario, en la que señaló que en sus conversaciones con el club no ha habido exigencias de ascenso: "Me encuentro muy ilusionado. La ilusión a nadie se le quita, pero con los pies en el suelo. El club es consciente de que al haber un equipo nuevo, el objetivo principal no puede ser el ascenso. Ayer (por el martes) fue el primer entrenamiento y la plantilla es corta y joven. Hay que buscar refuerzos (portero, lateral zurdo, un mediocentro y un atacante)". Sin embargo, tampoco se muestra conformista. "Si en la primera vuelta ha sacado 28 puntos, les he dicho que hay que llegar a las últimas jornadas quinto o sexto. Los campeonatos se deciden en las últimas jornadas".