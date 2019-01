Resumen de los equipos sevillanos en División de Honor en la jornada 17

UP Viso 3-1 Alcalá: Decidió la pegada de los visueños

La UP Viso se encuentra cómoda en la zona alta y los de Javi Rojas se han convertido, por méritos propios, en un firme candidato al ascenso tras finalizar ayer la primera vuelta. Bien es cierto que ayer le costó, pese al marcador final, ante un muy buen Alcalá, pero los visueños demostraron tener armas suficientes y decantó el derbi gracias a su mayor pegada arriba.

Los alcalareños, por su parte, en el primer partido de Federico Martínez Gámez, dejaron una grata imagen en el San Sebastián y pusieron en muchos aprietos a los locales. Ya avisó el nuevo preparador de los blanquiazules que su intención eran continuar con la filosofía impuesta por David Campaña, y así se hizo notar sobre el terreno de juego desde el comienzo del derbi, poniendo en dificultades a la zaga local, con una gran actuación de la vanguardia visitante.

Sin embargo, el arsenal de la UP Viso es considerable y Miguel no falló en el 55', poniendo por delante a los albicelestes, pero el Alcalá igualó dos después, con gol de Iván Acosta, poniendo de nuevo las cosas difíciles a los anfitriones, que vieron cómo el partido se complicaba aún más en el 76', con la expulsión de Diego. No obstante, en una coyuntura favorable al Alcalá, fueron mejores los visueños, que dejaron los tres puntos en casa con dos goles en los últimos seis minutos.

UP Viso: Álex Melli (3), Jaime (3), Quesada (3), Lobato (2) (Ale Pineda 61') (1), Chico (2), Miguel (3) (Antonio López 89') (s.c.), Vega (3), Luna (2), Salvat (2) (Gabri 71') (2), Diego (1) y Rafa López (3) (Pedro 80') (3).

Alcalá: Javi (2), Christian (2), Morillo (2), Juanma (3), Ángel (3), Mario (2), Leal (2) (David Díaz 87') (s.c.), Yeray (2) (Andrés Jiménez 89') (s.c.), Iván Acosta (3) (Edu Brenes 79') (2), Perejón (3) y Jhon (3).

Árbitro: Luna Espejo (Cordobés). Expulsó al visueño Diego (76') por doble amarilla y a los panaderos Javi (89'), con roja directa, y Jhon (89'), con doble cartulina. Amonestó a los locales Lobato, Vega y Jaime; y a los visitantes Perejón, Juanma y Leal.

Goles: 1-0 (55') Miguel; 1-1 (57') Iván Acosta; 2-1 (84') Quesada; 3-1 (89') Vega.



Antoniano 3-0 Peñarroya: Superiores de inicio a fin

El Antoniano se reencontró con la victoria en casa ofreciendo a sus aficionados una gran actuación ante un Peñarroya que llegó con trece jugadores y que se encerró desde el minuto uno. Pese a ello, tuvo el 0-1 en una contra. Quintero abrió el marcador con un golazo.

Antoniano: Andrés (2), Cama (2) (Álvaro 86') (s.c.), Quintero (3), Kevin (2), Alberto (2), Chamizo (2), Brando (2) (Zequi 88') (s.c.), Juanjo (2) (Jesús Granado 67') (2), Isaac (2) (Longa 80') (1), Adri (3) (Román 86') (2) y Jorge (1) (Chiqui 59') (1).

Peñarroya: Díaz (1), Osuna (1), Tena (1), Pedro Gallego (1), Toni (1), Alberto (1), Sebi (1), Dani García (1), Rafalillo (2), Afan (1) y Matías Saad (2).

Árbitro: Terrón Illescas (Granadino). Amonestó al local Chamizo; y a los visitantes Alberto, Pedro Gallego, Tena, Rafalillo y Dani García.

Goles: 1-0 (45') Quintero; 2-0 (51') Isaac; 3-0 (82') Jesús Granado, de penalti.



Torreblanca 0-2 At. Onubense: En dos zarpazos

El Torreblanca cayó ante el líder en un encuentro igualado, sin apenas ocasiones, que comenzó a decantarse en el 17', con una pérdida de David Silva que originó el 0-1. A siete del final, sentenció el líder.

Torreblanca: Pedro (1), Iván Vilches (2), Alviz (1) (Iván Seda 71') (2), David Silva (1), Luis (2), Contreras (2), Mejías (1) (Dani Pinto 71') (1), Ale (1) (Ismael 62') (1), Aranda (1) (Pichaco 75') (1), De Iraola (2) (Buba 82') (1) y Jimmi (1).

At. Onubense: Vichi (1), Soler (2), Moi (2), Ikwu (1), Terán (1), Diego (2), Carlos Martínez (1) (Iván Arenas 57') (1), Asuero (2) (Ismael 89') (s.c.), Arias (3) (Adame 85') (1), Ponce (3) (Pedro 89') (s.c.) y Alfonso (2) (Ramón Silva 69') (1).

Árbitro: Aguilera Morales (Cordobés). Amonestó a los locales Iván Vilches, Jimmi, David Silva y De Iraola; y a los visitantes Ponce, Soler, Asuero, Iván Arenas e Ikwu.

Goles: 0-1 (17') Arias; 0-2 (83') Arias.



Algabeño 3-1 Pozoblanco: Continúa su racha

El Algabeño encadenó su tercera victoria y se asienta en el tercer puesto. Los de Diego Tristán volvieron a hacer un buen encuentro. Domingo recortó distancias con el 2-1, pero Casado sentenció.

Algabeño: Manu Toro (2), Cáceres (2) (Pino 73') (1), Mimi (2) (Fran Delgado 73') (1), Navarro (2), Contreras (2), Óscar (2) (Diego Lopez 46') (1), Dani Casado (3) (Jero Baena 81') (s.c.), Matías (2), Rubén (2) (Guisado 71') (1), Pipi (3) y Corrientes (2) (Baena 46') (1).

Pozoblanco: Calonge (2), Fran (1) (Medina 73') (1), Fernández (1) (Juanjo 75') (1), Márquez (1) (Moreno 73') (1), Valentín (2) (Zara 68') (1), Elu (2), Domingo (3), Charaf (2) (A. García 73') (1), Vega (1), Iván (2) y Adriano (2) (Alexandro 88') (s.c.).

Árbitro: Rodríguez Bonachera (Granadino). Amonesto a los locales Cáceres, Óscar, Guisado y Baena; y a los visitantes Fernández, Charaf, Iván y Arévalo.

Goles: 1-0 (35') Pipi, de penalti; 2-0 (50') Baena; 2-1 (56') Domingo; 3-1 (64') Dani Casado, de penalti.



San José 0-0 Castilleja: Resignado al empate tras perdonar

San José y Castilleja protagonizaron un derbi en el que ambos buscaban saltar del 'anonimato'. Los locales, para situarse en la zona media-alta; los visitantes, para tratar de situarse en la antesala de la zona de ascenso. Sin embargo, ambos se conformaron con un punto. Las mejores oportunidades corrieron a cargo de los de Manuel Luque. Guti, Plata y Pablo desarbolaron a la zaga local en el primer acto, teniendo los dos últimos las más claras. Sin noticias del anfitrión. En el segundo tiempo, Pablo volvió a perdonar al inicio y Alfonso y Horrillo a la salida de un córner (54'). Roberto, a la media vuelta, tuvo la más clara por el San José.

San José: Álex Hormigo (1), Salva (1) (Joaqui 79'), Rubén (1), Ernesto (1) (Lobo 51') (1), Otón (1), Sosa (1) (Juan 64'), Dani (1), Varona (1), Roberto (1) (Luis 74'), Álvaro (1) (Kisko 74') y Marcos (1).

Castilleja: Pedro (1), Nene (1), Vázquez (1), Juli (1), Alfonso (1), Horrillo (1), Plata (2) (Emilio 84') (1), Jorge (1) (José Antonio 79') (0), Luismi (1) (Christian 65') (1), Guti (2) (Jurado 73') (1) y Pablo (2).

Árbitro: Rodríguez Vázquez (Granadino). Amonestó a los locales Rubén y Otón; y a los visitantes Alfonso y Nene. Expulsó al castillejano José Antonio (89') por doble amarilla.

Incidencias: 300 espectadores en una mañana muy fría en el Felipe del Valle.