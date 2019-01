Betis Deportivo-Cádiz B: De esos que valen más de tres puntos

Duelo trascendente para el Betis Deportivo esta tarde (a las 16:00 horas en la ciudad deportiva y retransmitido por Betis TV) ante un igual, el Cádiz B, que se escaparía casi definitivamente de asaltar la Luis del Sol, habida cuenta de que saca ocho puntos a los verdiblancos y se impuso por 2-0 en la primera vuelta en El Rosal. Es por ello que la cita se antoja clave para las aspiraciones heliopolitanas, aunque, al menos, llega en un buen momento.

Recuperada la pegada, que ha hecho olvidar en este arranque de 2019 la irregularidad de finales del año pasado, los de José Juan Romero se aferran al buen momento de José Irizo, que viajó con los grandes a San Sebastián como premio, que complementa a los 'enchufados' Rodrigo, Nané o Robert. Todo ellos se ha traducido en dos importantes triunfos ante espeleño y Xerez C.D. para reactivar a un filial bético con la confianza a tope. El míster gerenense recupera a Carlos Marín, que vuelve de lesión y genera dudas bajo palos, si bien Sergio Tienza está rindiendo a buen nivel. Iván Navarro, Jorge, Trápaga y Escardó ocupan la enfermería, al tiempo Gascó se ha ido cedido al Tomelloso. Kaptoum y Paul están con el primer equipo, pero el primero ni siquiera fue citado por Setién para la cita frente al Girona, pues sale de lesión.

En el bando amarillo, Miguel García y Leomar están tocados, mientras que el entrenador, Juanma Pavón, no podrá sentarse en el banquillo por sanción. También ha causado baja el delantero David Toro, cedido al Sanluqueño, después de volver recientemente de su préstamo al Barakaldo.

Moi y Seth ya han saldado cuentas con Competición, por lo que ingresan en el once. Deberán esperar un poco más los reclutados Iván Robles (del Unionistas de Salamanca) y el ex bético Hinojosa (Atlético Levante). Moi y Seth ya han saldado cuentas con Competición, por lo que ingresan en el once. Deberán esperar un poco más los reclutados Iván Robles (del Unionistas de Salamanca) y el ex bético Hinojosa (Atlético Levante).