El cielo se despeja en Tomares

El Tomares tomó oxígeno con vistas a su permanencia en División de Honor Juvenil. El conjunto auriazul logró una victoria vital frente al Séneca, quedando la salvación a cinco puntos, un partido que supuso el debut de su nuevo técnico, Emilio Millán.

"Este triunfo tiene que ser un punto de inflexión. Era a vida o muerte. Esta victoria aumenta la confianza del grupo, de cara a un calendario que viene ahora muy complicado", declaró el nuevo técnico aljarafeño, de cara a afrontar en las próximas jornadas duelos frente al Betis, Málaga y San Félix.

No obstante, se queda con el plus anímico que debe suponer este marcador. "Además de los tres puntos, por cómo se produjo, remontando, esta victoria fue muy importante. Vamos a pelearlo. Al grupo lo veo capacitado, quedan treinta puntos por delante y cuando vengo, es porque sé que hay posibilidades", declaró Millán, que sustituyó a Fede Jurado en el banquillo de los auriazules: "Cuando llegué me encontré un vestuario ilusionado. Dolido por una derrota dura en Cádiz, pero les repito a mis jugadores que viéndoles cómo entrenan no sé cómo están ahí abajo. Los veo unidos y capacitados para sacar esto adelante". Pese a que lleva un solo partido, Emilio Millán conoce a la perfección a la plantilla. Por ello, tanto técnico como club están buscando refuerzos para apuntalar el equipo. Se busca un central, un lateral izquierdo y un delantero.

Tras crecer como entrenador en los escalafones inferiores del Tomares, Millán afrontó una experiencia en Inglaterra, donde fue llamado por el Biggleswade United, equipo que preside el periodista Guillem Balagué, que milita en una categoría equivalente a la División de Honor Sénior. "Estaba trabajando en el Tomares y decidí irme a probar la experiencia. Fui como segundo entrenador y también trabajé en cantera en el Stevenage F.C. Pero el técnico del Biggleswade se fue al Watford, cogí al equipo décimo y lo puse cuarto", explicó Millán.