Los sevillanos Francis y Paquito triunfan en el Chietti italiano

Los éxitos del fútbol español han hecho que los profesionales del balompié nacional sean muy requeridos en el extranjero, tanto entrenadores como jugadores, desde Primera hasta regional.

Así, hay muchos ejemplos de futbolistas de Segunda B o Tercera que emigran buscando su porvenir, como ha sido el caso del torrealbense Francis. Después de brillar en el Gerena de José Juan Romero, saltó a Segunda B en el San Fernando, fichando posteriormente por el Rayo Majadahonda y Écija.

El pasado verano hizo las maletas y se marchó al Chietti italiano, donde posteriormente se sumó el también hispalense Paquito, triunfando ambos. "La experiencia está siendo muy buena. Nos hacen sentirnos futbolistas. Vamos líderes, con nueve puntos de ventaja respecto al segundo, y a falta de siete partidos. El ascenso (de subir, lo haría a la Serie D, lo que equivaldría a Segunda B) está encarrilado, pero no cerrado, y no se nos puede escapar", declaró Francis.

El Chietti es líder de la Liga Abruzzo, una categoría equivalente a Tercera. "Para hacernos una idea, es como el Grupo X, con un nivel técnico más bajo, pero muy fuerte físicamente, son toros", explica el sevillano, que afirma sufrir la dureza de la categoría: "Me encuentro muy bien y me quieren renovar por tres años. Llevo catorce goles, y eso que estuve mes y medio lesionado. Por mi juego conduzco mucho el balón y van a por mí. Me pellizcan y me escupen".