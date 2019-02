Todos a una en el Torreblanca

El Torreblanca pasa por el peor momento de la temporada. No gana desde el 11 de noviembre, encadena diez jornadas sin vencer y seis derrotas consecutivas. Existe preocupación, aunque el club torrealbense no baja los brazos.

"La unión es importante. El club apoya el trabajo de toda la plantilla y cuerpo técnico y es de agradecer. 'Chapeau' por la directiva porque en el fútbol no hay memoria", señala un José Antonio Lara, míster albiazul, que se muestra con fuerzas en sacar a su equipo de la delicada situación que atraviesa (es penúltimo, a cuatro puntos de la salvación): "No nos vamos a rendir. Lo positivo es que pese a esta mala racha, no estamos desahuciados. Sigo convencido de que al final sacaremos esto adelante".

A la hora de entender las razones del bajón del Torreblanca, Lara alude a las lesiones. "Nos están machacando porque son muchas, importantes y en jugadores de peso. Luego está el gol, nos cuesta muchísimo. Pero pese a todo, el equipo compite", consideró.