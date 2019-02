Las bajas, en mal momento para la UP Viso

La UP Viso pasa por un pequeño bache. Continúa disfrutando de estar en plazas de ascenso. Segundo, a tres puntos del líder, el Algabeño, sí está igualado a puntos con el tercero, el Atlético Onubense, después de tres partidos en los que ha sufrido dos derrotas.

Con el objetivo de reencontrarse con el triunfo tras caer la pasada jornada 3-0 en Pozoblanco, el conjunto dirigido por Javi Rojas recibe al Rota CD castigado por las bajas. Cinco ausencias tiene el cuadro alcoreño para su envite. Continúan en la enfermería Pedro y Lobato, especialmente relevante la baja de este último al tratarse de uno de los futbolistas más utilizados.

A ellos se suma el capitán, Chico, los tres por roturas musculares. Y por sanción, el marchenero Gabri y Quesada no podrán ser de la partida. La única noticia positiva es el regreso de Diego, una vez cumplido ciclo de amonestaciones.



Antoniano: Una fascitis plantar deja K.O. a Zequi

El Antoniano afronta su cita de mañana ante el San José sin el concurso de dos piezas importantes en la medular, ya que Juanjo y Chamizo rendirán cuentas con el Comité de Competición. A ellos se le suma la ausencia de otro elemento importante para Rubio, entrenador lebrijano, el atacante Zequi. Una fascitis plantar ya le impidió estar disponible la jornada pasada.



El Algabeño no le cierra las puertas al mercado

El Algabeño atraviesa el momento más dulce de la Liga. Comanda la tabla, con tres puntos respecto a su perseguidor (UP Viso) y el tercero (Atlético Onubense). Sin embargo, desea más. El cuadro albiceleste no quiere dejar escapar el sueño del ascenso y pese a que el bloque está funcionando como un reloj (seis triunfos en los últimos siete compromisos), no se descarta que haya caras nuevas. Se sigue buscando un par de jugadores más de nivel superior para sumarlos a los que ya están para que den ese plus en pos de buscar con mas garantías el ascenso.

Tano, que fichó por el Tenisca, estuvo en la órbita.



San José: Maldonado no podrá contar con Otón

Siete jornadas encadena el San José sin conocer la victoria. No gana desde el año pasado, ya que la última victoria fue el 2 de diciembre frente al Alcalá. Mañana visita el Municipal de Lebrija, conjurado para romper su mala racha, aunque sabedor de la dificultad. Para el duelo, Maldonado, míster azulino, tiene las bajas del sancionado Ismael y el lesionado Otón.



Alcalá: Álvaro se suma a la 'legión' juvenil

El Alcalá continúa sobreponiéndose a las adversidades esta temporada. Pese a contar con una plantilla corta de efectivos, el rendimiento sigue siendo óptimo. Ahota, tras siete puntos de los últimos nueve, visita a la Olímpica Valverdeña, ex equipo de Federico Martínez Gámez, actual míster de los panaderos.

Para el desplazamiento, se tirará de Álvaro, que se suma a sus compañeros Andrés, Acosta y David, todos juveniles de segundo año. De cara al duelo ante los onubenses, se cae el alcalareño Rubén Rodríguez, que sufrió un esguince de rodilla la jornada pasada contra la Roteña UD.