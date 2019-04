La hora de reaccionar para el Betis Deportivo

Aganar sí o sí o también, no le queda otra al Betis Deportivo si no quiere que la plaza de 'play off' se le ponga en chino en las cinco jornadas que restarán tras el duelo ante el Algeciras (Ciudad deportiva Luis del Sol, 12:00 horas, Betis TV), rival directo de los verdiblancos. A dos puntos de los puestos de promoción tras sufrir dos derrotas consecutivas (la de Guadalcacín es inexplicable), el cuadro de José Juan Romero recibe a uno de esos equipos que se le atraganta: solo un triunfo en once partidos ante rivales directos.

El encuentro ante los campogibraltareños no se presenta quizá como el más propicio para acabar con dicha maldición, pues el filial cuenta con numerosas e importantes bajas: los lesionados Irizo, Julio Alonso, Jorge (habitual ausencia) y Jaime; así como los sancionados Calderón, Edgar y Altamirano.

De esta forma, José Juan Romero no tiene a ningún lateral izquierdo específico, por lo que tendrá que reconvertir a Trápaga, Tellado o, incluso, Simón. El central juvenil Álex completa la lista. En el Algeciras del ex bético Emilio Fajardo, son bajas los sancionados Borja Vicent y Josemi, mientras que Eric y Alberto Fuentes no viajan por decisión técnica; De Castro y Benítez, altas.