Castilleja y Nervión, el éxito del colectivo

Castilleja y Nervión son los dos grandes triunfadores del Grupo XIV de Liga Nacional Juvenil. Es tercero y cuarto en la clasificación, igualados a puntos, pero ambos equipos, con cinco jornadas de antelación, han logrado el ascenso a División de Honor, una gesta que comparten dos técnicos rivales que se caracterizan por una gran competitividad, aunque exhibiendo siempre un 'fair play'.

"Enhorabuena a @salmerovic y @ALBITOR x su fantástico ascenso a división de honor.Ya lo hicimos x tlf pero es importante también hacerlo por aquí y demos ejemplo,cómo muchos otros compañeros en el fútbol base,que competir no está reñido con el fair play. @ADNERVION @castilleja_cf", escribió Pablo Galán, entrenador del Castilleja vía Twitter para felicitar a su rival, felicitación que devolvió su homólogo nervionense, Jesús Salmero: "Llevas razón míster lo hacemos público por aquí enhorabuena por vuestra impresionante temporada la cual a nosotros no nos sorprende para nada grande usted su @castilleja_cf su cuerpo técnico y jugadores".

Si bien el Nervión podría catalogarse de obligación que luchara por el ascenso, el caso del Castilleja es bien distinto, consumando su cuarto ascenso en cuatro años, convirtiéndose en la auténtica revelación de la categoría.

Por ello, Pablo Galán, a la hora de abordar las claves, hace una mención especial a la entidad. "El crecimiento del club en estos últimos años en la cantera es grande. La idea es que el equipo sénior tenga una cantera de la que tirar para planificar las temporadas y, en ello, está trabajando. Hay buenos entrenadores y buenos futbolistas; la cantera es una pieza fundamental en todo el engranaje del 'Casti', consideró.

Abordando nombres propios, Galán destaca el cuerpo técnico y la plantilla. Del primero, afirma que: "Tenemos las cosas claras desde el principio, sabemos qué tipo de jugadores queremos y nuestras prioridades. Y sobre eso trabajamos. No nos dejamos llevar por detalles ni florituras, sabemos lo que queremos. Tener un vestuario unido e implicado no sólo depende de los futbolistas ni de la gestión, también influye a quien firmas", señaló el primer técnico castillejano, que reparte méritos entre su equipo de trabajo: "En realidad, somos uno con muchos brazos. Luisda Gracia com o segundo entrenador; Tomás Silva y Fran Reyes como preparadores físicos y Miguel López como entrenador de porteros, más Carlos Roldán como readaptador y Juanma Núñez y María como fisios dan un plus al trabajo con los futbolistas".

En cuanto a los futbolistas, el ariscaleño sólo tiene palabras de agradecimiento. "Muchos de ellos no habían competido a un nivel muy alto y han derribado la puerta. También es muy importante resaltar cómo han convivido en esa competencia interna dentro del grupo", dijo.

Galán desvela que fue en la jornada 7, después de ganar al Córdoba en su campo y empatar frente al Sevilla, cuando se dio cuenta de que el sueño podía hacerse realidad, destacando las virtudes futbolísticas y humanas de su grupo: "Si algo caracteriza a este equipo, como en años anteriores, es lo camaleónico que ha sido. Y que los jugadores han interpretado a las mil maravillas, con el 'fair play' por bandera".

No le ha ido a la zaga su 'compañero de viaje' a División de Honor, un Nervión excelso. "Lo hemos cumplido. Pese a que parezca lo contrario, es un ascenso costoso y trabajado. Primero, porque este club, que es un histórico, viene de un descenso y la presión es doble", manifestó Jesús Salmero, entrenador de los nervionenses, que ha situado a su equipo cuarto, a dos puntos del segundo y siete del líder.

No obstante, el preparador sevillano, afincado en Mairena, advierte de que su equipo "aspira a quedar lo más arriba posible en las tres jornadas que restan".

Salmero saborea un éxito que destaca por su complejidad, aunque no esconde que tenía buenas vibraciones desde la pretemporada. "Teníamos confianza desde el inicio porque veíamos trabajar al grupo. Formamos la plantilla que queríamos y si todo transcurría con normalidad, sin lesiones ni nada raro, sabíamos que podía llegar el éxito", señaló el míster blanquiazul, que subraya el valor colectivo del grupo por encima de las individualidades. "La principal clave ha sido la unión y el compromiso. Hemos luchado todos juntos; el grupo ha sido muy bueno en este sentido. Todos han ido a una y han aceptado su rol", consideró, destacando también el papel de su cuerpo técnico: Alberto Grande, como segundo entrenador y preparador de porteros; Pablo Díaz, preparador físico; David Perujo como recuperador y nutricionista; Juan Manuel Osorio, psicólogo y el encargado de material,'Francisquito'.

Ese carácter colectivo está llevando al Nervión a firmar unos números envidiables: 55 puntos en 27 jornadas, con un balance de 17 victorias y 4 empates: "El equipo ha demostrado una gran regularidad, con muy pocos altibajos. Incluso cuando perdíamos, era porque el rival fue mejor, no porque el equipo no compitiera. Sólo tuvimos una pequeña duda al inicio de la segunda vuelta, fruto del parón navideño y de la edad. Encajamos dos derrotas en casa, pero el equipo supo reponerse".

Para aquellos que no hayan visto al Nervión, Jesús Salmero realiza una pequeña carta de presentación. "La principal característica de mi equipo es que es muy intenso. Sabe adaptarse al rival, siempre digo que seamos un conjunto camaleónico, que sepa adaptarse al color que nos conviene. Nos hemos adaptado a los jugadores que teníamos", valoró, señalando que comenzaron la temporada con un 1-4-1-4-1, acabando el campeonato con un 1-3-5-2.

De cara a la próxima temporada, Salmero se ve en el Antonio Puerta. "El club quiere contar con nosotros. Salvo una oferta que sea para mejorar, y estando en División de Honor Juvenil es difícil, nos vemos aquí", apuntó el preparador blanquiazul.

Pablo Pérez, un orgullo para "un formador"

a buena temporada de Pablo Pérez le ha llevado a firmar por el Sevilla, un fichaje adelantado por este diario y un motivo de orgullo para su entrenador, Jesús Salmero: "Lo más importante como entrenador de cantera es la promoción de futbolistas. Tiene un talento innato, pero me gustaría también resaltar el mérito de sus compañeros en su gran año".

Ni la promoción de Armenta frenó al 'Casti'

Pablo Galán hace hincapié en el valor colectivo de un Castilleja que ha logrado un hecho histórico para una entidad cuyo crecimiento en la cantera es progresivo. Así, pese al ascenso, al 'Casti' le ha dado tiempo de promocionar jugadores al primer equipo: "Tuvimos que readaptar el equipo ante una baja importante a nivel defensivo, pero se adaptó".