El carísimo ascenso a Primera Andaluza

Rinconada, La Barrera y Pilas han completado un curso espectacular en el Grupo I de Segunda Andaluza. Por números, los tres conjuntos han hecho méritos de sobra para conseguir el ascenso a Primera, pero solo dos lograrán el objetivo. Entre los blanquiazules, líderes, y los auriazules solo hay tres puntos de distancia cuando restan nueve por disputarse. Al haber un duelo directo en la última jornada entre el Pilas y La Barrera, el Rinconada es el que mejor lo tiene para ocupar una de las plazas de ascenso. "Puede que seamos favoritos. Ganando dos de los tres partidos somos de Primera Andaluza. Pero vamos a ir a ganar los tres para ser campeones", reconoce David Sánchez, míster rinconero.

El segundo en discordia es La Barrera, cuadro más en forma de la categoría que no ha caído en la segunda vuelta: trece victorias en catorce duelos. "Llevamos una segunda vuelta espectacular e incluso así podíamos quedarnos fuera. No creo que haya favoritismo, al contrario. El partido contra el Pilas va a condicionar toda la temporada. Imagino que los dos llegaremos jugándonos el ascenso", explica Domingo Caro, técnico del equipo verdiblanco, conjunto que, curiosamente, no claudica desde el duelo frente al Pilas.

Su homólogo en los auriazules, José González Fajardo, 'Che', prefiere centrarse en los dos partidos anteriores: "Creo que no somos favoritos, La Barrera acumula una racha espectacular. Aparte, a nosotros nos quedan dos rivales durísimos: Espartinas y Peñaflor. Si llegamos con las opciones intactas, está claro que prefiero jugármelo en Pilas".

La puntuación de los tres equipos escenifica la dureza de la competición. "Parece sencillo pero no lo es; de hecho, en los últimos partidos el Pilas se ha dejado puntos en campos de equipos de la zona baja. Es complicado ganar", argumenta Sánchez. Por su parte, Caro asegura que "ha sido una competición bastante exigente. Con estos puntos, en la mayoría de temporadas hubiésemos ascendido. La competitividad nos ha hecho mejor a cada equipo". Che coincide con sus compañeros: "La liga está súper igualada; por ejemplo, hemos perdido en La Campana o en Aznalcóllar. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tendremos que hacer algo maravilloso dos de los tres equipos. La competición es durísima".

El Rinconada es el equipo que mejor defiende del grupo, La Barrera el que está más en forma y el Pilas el máximo anotador de la categoría. No hay duda de que la competición ha sido justa. "Es el torneo de la regularidad y los que están arriba son los que lo merecen", afirma Sánchez, con quien está de acuerdo Caro: "Está claro, no hay duda". "Hemos sido los tres mejores de la categoría", enfatiza Che, quien desgrana la clave para lograr el ascenso: "El equipo que sea más fiel a sí mismo logrará el objetivo; vamos a morir con nuestras ideas".