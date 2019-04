Premio al trabajo y la constancia para Bellido

En el fútbol, a veces, no todo se simplifica a la calidad. El esfuerzo, la ilusión y la constancia también son claves para brillar. El Torreblanca, que debuta este curso en División de Honor, es quizá el paradigma del balompié sevillano en este aspecto. En la idiosincrasia del equipo capitalino ha encajado como un guante José Manuel García Bellido, 'Bellido', (Sevilla, 24/11/1992). En apenas nueve encuentros, el ariete ha anotado tres dianas, convirtiéndose en el revulsivo de los hombres de Lara.

El salto de Bellido a División de Honor se produce a mitad de esta temporada tras destacar en Segunda Andaluza con el San Pablo Pino Montano, cuadro con el que había logrado nueve tantos en trece duelos. Números que dieron continuidad a su espectacular curso 2017/18, cuando logró el ascenso con el conjunto rojillo: 21 goles. Las cifras del 'killer' despertaron el interés de varios equipos: "Me llamó la Estrella, el Calavera, los Diablos Rojos y el Villafranco también se interesó, pero decidí quedarme en Pino Montano por motivos de trabajo".

Para disfrutar de estas dos brillantes temporadas, Bellido tuvo que superar un momento trágico en su vida: el fallecimiento de su padre. "Fueron dos años de altibajos. No terminaba de centrarme y en el fútbol se necesita tener la cabeza en su sitio. Estuve dos años perdido, sin dar mi mejor nivel ni en el Santiponce ni en el Camino Viejo", narra el punta, quien se ha estrenado este curso en categoría andaluza.

Tras debutar ante el Rota, su primera actuación en Los Caños no pudo ser mejor. Al feudo del Torreblanca (que acumulaba diez jornadas sin ganar) llegaba el otrora líder Algabeño, que se topó con el buen hacer de Bellido, quien provocó un penalti y anotó su primera diana con la camiseta blanquilla. A partir de ahí, cuatro triunfos más, un empate y solo dos derrotas para afrontar las últimas cinco fechas fuera del descenso. "El equipo sabía que tenía que despertar y dio la casualidad que llegué yo. Fue un plus para el vestuario", afirma un Bellido "sorprendido" por su rápida adaptación a la categoría: "Pensaba que me iba a costar más el salto, pero en los primeros partidos me salieron las cosas bien y eso me dio confianza. Estoy aprendiendo muchísimo en cada entrenamiento".

Cuestionado por las claves de la reacción del Torreblanca, el ariete no tiene dudas: "El trabajo y las ganas, que no se negocian. En esta división nadie apostaba por nosotros, todos pensaban que éramos un equipo que está de paso. Nosotros queremos demostrar que no, que el Torreblanca es de División de Honor. Vamos a dar la cara". José Manuel Bellido ha caído de pie en el Torreblanca. Sus tres goles han significado triunfos y han impulsado a los de Lara.