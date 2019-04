Antonio Reyes, entrenador del Écija: "Aún no hemos hecho nada"

El Écija no está salvado, pero hoy sí está un poco más cerca de asegurar la permanencia. El conjunto azulino cumplió con el guion y venció a un Cabecense ya descendido, sumando 45 puntos, dos por encima del descenso a falta de tres jornadas para el final de Liga.

"Era una final de las tres que nos van a quedar ya. Satisfecho por el resultado. Tenemos que seguir trabajando porque no hemos hecho nada. Hemos dado un paso hacia adelante, pero tenemos que seguir trabajando en esta dinámica. Bien por los chavales, bien por la afición, aunque hay que seguir mirando hacia adelante", manifestó Antonio Reyes, entrenador ecijano, añadiendo la importancia de cara a la moral del equipo de sumar los tres puntos: "Como he comentado otras veces, el tema de la cabeza. Trabajamos durante la semana la concentración con la intensidad. Cosa que se ve. Hemos perdido un poco la concentración, de eso se nos metió el Cabecense en el partido".

Con nueve puntos aún por delante, Reyes no quiere que los suyos bajen la guardia. "La jornada nos favoreció. El Sevilla C ganó y el San Roque de Lepe perdió. Tenemos que seguir trabajando porque la jornada próxima (Lebrijana) tenemos otra final; intentaremos llevarnos los tres puntos; si no, no vale de nada lo conseguido esta jornada", consideró.

Por último, valoró la aportación de Chuli y Koke, que vieron portería saliendo desde el banquillo: "Es importante porque se pide que sumen todos".