Tres descensos en Tercera, por el momento

La duda ha quedado despejada, al menos, por el momento. En la asamblea extraordinaria de la RFEF celebrada el lunes, el máximo organismo futbolístico español aprobó la propuesta de la RFAF y descenderán a División de Honor los tres últimos clasificados. La temporada próxima el Grupo X tiene que quedarse con veinte conjuntos.

Sin embargo, San Roque de Lepe (19º), Arcos (18º) o, incluso el Sevilla C (17º), no se puede decir que estén todavía salvados. La razón es que hay que estar pendiente todavía de Segunda B. Concretamente, del Grupo IV, donde militan el Sevilla Atlético y el Sanluqueño. En este momento, franjirrojos y verdiblancos están fuera de descenso, aunque no salvados. El filial está a cinco del pozo y los sanluqueños a tres.

En el peor de los escenarios, que bajen ambos, y que no ascienda ninguno de los cuatro equipos que disputen los 'play off', descenderían otros cuatro equipos, siendo uno de ellos el Sevilla C. Hay que tener en cuenta que la permanecia en Tercera del Ceuta conllevaría el ascenso del tercero del Grupo I de División de Honor (primero y segundo suben de forma directa).

Las posibilidades, a día de hoy, son diversas.