El último truco del 'mago' Adri

El Antoniano tiene en su mano el ascenso al Grupo X. Tercero a un punto del segundo, confía en que un pleno de puntos en las tres jornadas que restan, unido a los enfrentamientos directos que hay, permitan volver a Tercera a un equipo que cuenta con el 'mago' de la categoría: Adri Pérez.

"Cuando me llamó Rubio (entrenador del Antoniano), no me lo pensé. Es un técnico que confía en los jóvenes y, después de varias experiencias negativas, no dudé cuando me telefoneó", dice el sanluqueño, que coincidió con su actual preparador en los juveniles del cuadro verdiblanco. Como suele decirse, Adri ha caído de pie en el Municipal de Lebrija.

Es uno de los ídolos de una afición rendida a sus controles, visión de juego, regates y goles, ya que, pese a contar con grandes delanteros, el Antoniano tiene en el mediapunta a su 'pichichi', que suma quince dianas tras la lograda ante el Isla Cristina, de penalti y 'a lo Panenka'. "Siempre he marcado goles, pero no tantos. Cuando sientes la confianza de tu entrenador y de los compañeros, todo es más fácil", declaró un Adri que se muestra humilde ante quienes le señalan como el 'mago': "Estoy disfrutando mucho; trato de hacerlo lo mejor posible y devolver la confianza que me han dado después de unos años difíciles".

El sanluqueño, de 21 años, tras firmar por los juveniles del Córdoba, rompió un contrato recién renovado para irse al primer filial del Recreativo, en el que, a los tres meses, tuvo que decir adiós al sufrir impagos. Luego, Balón de Cádiz y Conil hasta aterrizar en un Antoniano en el que lucha por el ascenso. "La temporada está siendo fantástica, tanto para el equipo como en el apartado individual, pero queda lo más importante. Hay varios enfrentamientos directos y, si ganamos los tres partidos que nos quedan, creo que estaremos en Tercera. Pero queda mucho", señaló un Adri que reconoce el talón de Aquiles de los lebrijanos: "Es verdad que fuera nos está costando".