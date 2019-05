Una última jornada loca en Tercera

Tras 41 jornadas, la larga Liga esta temporada en Tercera llega a su fin. En la última jornada cinco equipos sevillanos aún tienen que cerrar sus respectivos objetivos: Utrera, Betis Deportivo, Coria, Sevilla C y Écija.

Descendido el Cabecense y salvados Gerena y Lebrijana, el resto de los representantes hispalenses se lo juegan todo en los últimos noventa minutos del campeonato. Por orden de clasificación, el Utrera ha desperdiciado el cómodo colchón que mantenía, pero sigue dependiendo de sí mismo. Si gana, se clasifica para los 'play off'; el empate le vale siempre que entre en triple empate con el Betis Deportivo.

A diferencia del Utrera, el Betis Deportivo no se imaginaba hace varias jornadas llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo. Se enfrenta al Ceuta en el Alfonso Murube, otro rival de 'play off'. De ganar, se mete. Si empata depende de tres o cuatro rivales; necesita que no ganen Algeciras y Xerez Deportivo, siempre que caiga el Utrera.

Por abajo, el Coria es quien tiene mejor panorama. Hay que recordar que han bajado Guadalcacín, Espeleño y Cabecense, pero el 18º y el 19º podrían descender dependiendo si baja o no el Sanluqueño y de los que asciendan a Segunda B.

Los corianos (16º), de ganar, se libran; si empatan, necesitan que no ganen San Roque de Lepe o Sevilla C; de perder, que empate Sevilla C y no gane San Roque de Lepe. El Sevilla C (17º), si gana, se libra; si empata, no tiene que ganar el San Roque de Lepe y que no gane el Écija superándole en la diferencia de goles general.

El Écija (19º), por último, es quien peor lo tiene. Necesita vencer, que no gane el San Roque de Lepe y que el Sevilla C pierda o si empata, que no le supere en la diferencia de goles general.