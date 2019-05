José Juan, muy autocrítico, se considera "responsable de todo"

El Betis Deportivo no ha podido conseguir su objetivo de, al menos, disputar los 'play off' de ascenso a Segunda B y todo indica que José Juan Romero, quien acaba contrato, dejará de entrenar al filial verdiblanco. Al menos, los tuits que ha publicado en su perfil de Twitter suenan a clara despedida. Pero, sobre todo, a autocrítica.

"Pasadas unas horas quiero expresar que lamento mucho no haber podido entrar en play off y que me considero responsable de todo... Agradecer a mis jugadores su enorme esfuerzo y compromiso con este escudo. También a mi cuerpo técnico por esa labor de luchar contra todo y contra mí. A todos los que trabajan a diario junto a nosotros, que no al lado. Y a esa afición. Gracias a todos, y digo a todos, no me dejaré a nadie. Eso sí, no olviden a este equipo, el futuro será de ellos, que es lo que les correspondía. Gracias y Musho Betis", ha escrito José Juan, a quien muchos aficionados le desean ya suerte en su próxima aventura.

El Betis, por tanto, además de buscar técnico para el primer equipo, tras confirmarse la salida de Quique Setién, deberá también encontrar uno para el segundo.