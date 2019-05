Resumen de la jornada 42 de Tercera división

Cabecense 0-2 Utrera: Esta vez no falla y ya es de 'play off'

El Utrera no falló y puede presumir de ser equipo de 'play off'. Tras un final de Liga marcado por una crisis de resultados que le había llevado a sumar un punto de los últimos quince, finalmente, finaliza tercero al derrotar 0-2 a un Cabecense ya descendido.



Los utreranos dependían de sí mismos. Por ello, saltaron desde el primer minuto decididos a resolver el encuentro. Se vio al Utrera de las mejores tardes. Intenso, dinámico, presionando... Y comenzaron a llegar las ocasiones. Antes del primer cuarto de hora, doble disparo de Javi Medina y un centro de Toni que no acertó a rematar a media altura Marrufo.



Con el paso de los minutos, el choque se fue igualando, aunque la iniciativa la seguían llevando los visitantes. El final del primer tiempo finalizó con una nueva ocasión utrerana: falta sacada por Toni que Sergio Ortiz remató desviada.

Tras el paso por los vestuarios, llegaría la resolución. A los dos minutos, centro desde la derecha, Plusco tocó dentro del área y en el rechace quedó solo Sergio Navarro, que batió a Iván Casas. El 0-1 dejó tocado al Cabecense, que vio cómo el Utrera perdonó varias claras, hasta que Carreño cerró el marcador en el epílogo.

Se medirá ante un tercero



Como tercero, else medirá a otro tercero. El rival lo conocerá hoy (el sorteo, a las 16:30 h), siendo uno de estos:(G. I);(G. II);(G. III);(G. IV);(G. V);(G. VI);(G. VII);(G. VIII);(G. IX);(G. XI);(G. XII);(G. XIII);(G. XIV);(G. XV);(G. XVI);(G. XVII) y(G. XVIII). El orden de campo lo dictamina el sorteo.

Xerez Dep. 3-1 Gerena: Adiós con una derrota sin consecuencias

El Gerena no se jugaba nada y cayó ante un rival que aún tenía opciones de 'play off', pero que se quedó a las puertas al no acompañarle los resultados. Se notó qué equipo se jugaba algo y cual no; el Xerez Deportivo se impuso en un partido en el que su ilusión se mantuvo intacta hasta los minutos finales. Gázquez igualó el 1-0 inicial de Marcelo, pero el propio jugador azulino adelantó a los suyos y Bello cerró la cuenta.

Coria 3-2 Espeleño: El Guadalquivir es de Tercera

El Coria cumplió, no sin sufrimiento, y con su triunfo ante el Espeleño respira y podrá disfrutar la temporada próxima de la Tercera división. Rompió su mala racha de cuatro jornadas sin ganar en el mejor momento y selló una ansiada y luchada salvación



La victoria le permitía al equipo de Zúñiga no hacer ninguna clase de cuenta. Y en el 20', ya iba ganando 2-0. Primero fue Espada quien recogió el esférico tras un remate de Rojas en un saque de esquina (12'). A renglón seguido, Pavón era objeto de un penalti que Juanito transformó con maestría.



Sin embargo, no le perdía la cara al partido el Espeleño, recortando distancias Sergio Ortiz (35') con un libre directo, poniendo incertidumbre. Tras el paso por los vestuarios, el Coria seguía acumulando ocasiones, pero sin concretarlas. Sí lo hizo el Espeleño en el 66', empatando Chechu.

El Guadalquivir se quedó mudo, pero los ribereños tiraron de casta y reaccionaron de la mejor manera. Espada, tras un saque de esquina botado por David Feito, hacía el 3-2 en el 68'.