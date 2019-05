Tomares-Bellavista: El campeón contra todo un barrio

La competición doméstica, salvo en División de Honor Sénior, ha finalizado, aunque todavían restan semanas de emoción. En el caso de Primera Andaluza, dos, ya que esta semana se celebran las 'semis' y el 1 de junio la final por el ascenso a División de Honor.

Por un lado, Tomares-Bellavista, en Paradas; por otro, Rociera-Villafranco, en Alcalá de Guadaíra. Ambos, a las 20:00 horas.

"Llegamos en un buen momentos. Haber logrado la clasificación para los 'play off' con antelación ha posibilitado repartir minutos y recuperar a gente", declaró Nacho Molina, entrenador del Tomares, flamante campeón de la categoría, lo que le permite tener la ventaja de que le vale el empate para clasificarse (el partido dura noventa minutos, sin prórroga ni penaltis).

Después de alzarse con el campeonato, el aljarafeño recuerda que, con 180' por delante para ascender, toca refrendar el trabajo realizado. "Hay una gran ilusión en el equipo, muchas ganas de que todo ese trabajo salga adelante, se vea reflejado. Nos lo jugamos a un partido, contra equipos veteranos más acostumbrados a este clase de encuentros. Debemos tener calma, difícil en un equipo joven como el nuestro, manejar las emociones e intentar llevarnos el premio. Hay que demostrar que somos mejores y controlar los nervios y la ansiedad", declaró, elogiando a su rival, un Bellavista que se clasificó en la última jornada: "Es un equipo trabajadísimo, que este año ha tenido la continuidad que le faltó en otros. Es un equipo compacto, veterano, que viene de una inercia positiva y sin presión".

En la última jornada, pero después de una temporada en la que la mayor parte estuvo entre los cuatro primeros, el Bellavista certificó su clasificación para los 'play off'. Tras caer en Coronil hace cuatro jornadas, el cuadro fronterizo, con tres victorias consecutivas, una de ellas en el Alameda de Morón, que resultó clave, obtuvo su premio. "No ha sido casualidad. Hemos estado 29 jornadas entre los cuatro primeros", señaló su técnico, Francis García, subrayando el mérito de la clasificación para un club como el Bellavista: "Desde fuera puede parecer fácil, pero no lo es. Cuesta mucho trabajo. Este club es de cantera, dependemos de nuestros recursos, nadie cobra; a diferencia de otros equipos, no fichamos a nadie de fuera. Seguimos con los mismos". Del Tomares, apuntó: "Es el favorito porque es el campeón y tiene un gran bloque, competitivo y técnico, pero tendremos nuestras opciones. Tenemos que ganar. Venimos de una gran dinámica".