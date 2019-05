Una remodelación a medio camino en Utrera

El Utrera juega el domingo la ida de la primera ronda de los 'play off' de ascenso ante el Antequera. La cita, en el San Juan Bosco, un feudo que tiene 'fecha de caducidad'.

Hay que recordar que recientemente se licitó el proyecto ganador de la reforma del estadio utrerano. Para ello, el consistorio presupuestará para realizarla una cantidad máxima de 1,44 millones de euros, una cifra importante, pero que ha dejado fuera aspectos claves en lo deportivo y que preocupan tanto al Utrera como a aquellos que hacen uso del estadio.

En este sentido, pese a las indudables bondades proyectadas (se contempla un gran cambio estético, tanto en el interior como en los exteriores), hay determinados puntos que no se han contemplado.

Uno que llama especialmente la atención es el césped artificial. El terreno de juego del estadio utrerano no se encuentra en el mejor estado para la práctica del fútbol. Duro y seco, la hierba, de tanto uso, no se encuentra en las mejores condiciones, ya que no se cuida adecuadamente. Hay que recordar que, además del primer equipo del Utrera, el San Juan Bosco es también empleado por los niños de la Escuela de Fútbol, por lo que el perjuicio es importante.

Por otro lado, otro aspecto es la iluminación, ya que tampoco se abordará su mejora cuando la luz artificial en el San Juan Bosco es deficiente, haciendo muy difícil el desarrollo normal de un entrenamiento o un encuentro.

Referente al cambio de ubicación de dependencias, como el palco, vestuarios, la zona de prensa y el bar, preocupa especialmente esta última. No es una cuestión baladí, ya que como en otros clubes, se trata de una fuente de ingreso importante y la ubicación nueva diseñada no se perfila como la más idónea (en alto, detrás de los banquillos).