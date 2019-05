CD Utrera: Saca un máster en 'play off'

El sorteo del pasado lunes deparó el Antequera como rival del Utrera en la primera ronda de los 'play off' de ascenso a Segunda B, un conjunto malagueño que afronta su tercera fase de ascenso consecutiva, una experiencia como conjunto que no tiene el Utrera, que vuelve a luchar por la Categoría de Bronce varios años después.

Sin embargo, si como club el cuadro del San Juan Bosco no cuenta con la experiencia reciente que disfruta el Antequera, hay que resaltar que para muchos jugadores de la plantilla utrerana no les es desconocida la disputa de unos 'play off' de ascenso, ya sea a Segunda B o Segunda división, comenzando por el entrenador, Jesús Galván, que en su paso por el Alcalá en la 13/14 ya los jugó, también como tercero.

En concreto, son trece los futbolistas que ya conocen lo que es unos 'play off': Ayala, Toni, Álex del Río, Álex Ortiz, Javi Medina, David Segura, Marrufo, Jairo Caballero, Kiki, Carreño, Sergio Navarro, Barranco y Titi.



Mil camisetas

El Ayuntamiento y el CD Utrera repartirán mil camisetas gratis para los socios. Se repartirán una vez accedan al Estadio San Juan Bosco.