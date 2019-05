Zúñiga y Fernando Japón no continúan en el Coria

Manolo Zúñiga y Fernando Japón no seguirán la próxima temporada en el Coria.

Poco ha durado la tranquilidad en el Guadalquivir tras lograr la permanencia el pasado domingo, ya que el Coria anunció ayer que los dos principales responsables deportivos no siguen.

"Manolo Zúñiga no seguirá como técnico del Coria C.F. para la temporada 2019/20. Tras no haberse alcanzado un acuerdo sobre el proyecto deportivo, ambas partes deciden la no renovación del técnico manchego, que dejará de ser el inquilino del banquillo ribereño para la próxima temporada. Junto a Zúñiga tampoco continuará Fernando Japón, quien realizaba funciones de Secretario Técnico en la entidad del Guadalquivir", señaló el comunicado.

Hay que señalar que el Coria sufrirá una reducción del presupuesto, incompatible con el proyecto que tenían avanzado Japón y Zúñiga, que habían apalabrado la renovación de 14 futbolistas y varios fichajes en cartera, sin tratarse de un desembolso faraonico, pero incompatible con su hoja de ruta. Pese a la ruptura, ambas partes acordaron de forma cordial la salida. El Coria anuncia que habrá técnico en los próximos días.