Bellavista 1-1 Tomares: Gana el oficio tomareño

El Tomares hizo valer su condición de campeón para sacar su billete para la gran final del 'play off', al empatar con el Bellavista en un partido muy competido, donde el oficio del cuadro aljarafeño acabó marcando las diferencias.



La solidez del conjunto de Nacho Molina complicó mucho las cosas a un Bellavista que salió muy incisivo desde el comienzo, dada su mayor necesidad de victoria. Pese a que merodeó el área durante la primera parte, no hubo grandes ocasiones hasta que el colegiado pitó penalti por unas manos de Mesa en el área. Isaac detuvo la pena máxima a Mario, uno de los mejores blanquiazules de todo el partido, impidiendo el cambio de rumbo en la semifinal.



En la segunda mitad, el conjunto auriazul no desperdició su mejor ocasión cuando el árbitro sancionó como penalti unas manos, esta vez de la defensa capitalina. Mesa no falló desde los once metros, lo que dejaba al Tomares muy cerca de la final del 'play off'.





#Senior EN DIRECTO | ¡GOOOOL! ¡GOOL! ¡GOOOOOOL de Mesa! El central transforma desde los 11 metros con un tranquilidad increible.



UD Tomares 1

Paradas Bpie 0#PensamosEnGrande pic.twitter.com/UzWByxfl1l — U.D.Tomares (@UD_Tomares) 25 de mayo de 2019

Tras la igualada, el Bellavista siguió intentándolo, poniendo en muchos apuros al cuadro aljarafeño, que con mucho oficio, acabó cerrando un resultado que le permitirá optar al ascenso a Segunda B en la final de la próxima semana ante la Lebrijana.

Ficha técnica:

Bellavista: Rafa, Girón, Iván, Tino, Gómez, Lolo, Mario, Gavi, Rami, Borja y Lito. También jugaron: Chipi, Germi, David Navarro, Abraham y Reina.

Tomares: Isaac, Ale Buzón, Sergio, Javi, Mesa, Iván, Sica, Mario, Agu, Ramón y Akinsola. También jugaron: Plasen, José y Pepe.

Árbitro: Guillén Bizcocho, sevillano. Expulsó al blanquiazul David Navarro tras recibir la segunda amarilla, una vez finalizado el duelo. Amonestó a los capitalinos Chipi y Reina; y a los aljarafeños Mesa, Sica, Ale Buzón y Agu.

Goles: (52') Mesa; (79') Lito

Incidencias: Unas 500 personas vieron el partido en el Joaquín Espinar Reyes de Paradas.