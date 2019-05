Resumen de la jornada en División de Honor

Peñarroya: Díaz (1), Alamillo (1), Tena (1), Pedro Gallego (1), Toni (1) (Expósito 74') (1), Lolo (2), Sebi (2) (Sergio 83') (s.c.), Jorge (2), Miguel Sanz (1) (Miguel 65') (1), Matías Saad (1) y Merchán (1).

Antoniano: Andrés (1), Cama (1), Kevin (2), Alberto (2), Quintero (1), Chamizo (1), Adri (1) (Pedro Carrión 53') (2), Román (1) (Luigi 28') (2), Nacho (1) (Zequi 46') (2), Brando (2) (Juande 87') (s.c.) e Isaac (3) (Juanjo 77') (2).

Árbitro: Barba Chamorro, malagueño. Amonestó a los locales Toni, Lolo, Matías Saad y Alamillo; y a los visitantes Nacho, Pedro Carrión y Zequi.

Goles: 1-0 (46') Sebi (p.); 1-1 (59') Isaac; 1-2 (64') Isaac; 1-3 (82') Zequi; 1-4 (85') Juanjo.

Incidencias: Unas 400 personas vieron el partido en el Municipal de Casas Blancas.

Castilleja 2-4 San José: Salvación cañamera asegurada

El San José remontó como foráneo ante el Castilleja para evitar tener que estar pendiente de posibles carambolas entre ascensos y descensos del Grupo X de Tercera y, por ende, asegurar la permanencia. Por su parte, los aljarafeños se quedan sin opciones de promoción.

En una primera parte igualada, el 'Casti' aprovechó una falta lateral para ponerse por delante gracias a un cabezazo del 'pichichi' Pablo. Tras el asueto, cuando peor parecía estar el San José, el cuadro cañamero se fue arriba, arriesgando atrás, y encontró premio con un golazo de Rubén Pérez, que enganchó en la frontal una volea que se coló en la escuadra. Sólo nueve después, en el 63', un error de Sosa fue aprovechado por Guti para volver a adelantar al Castilleja. Con un San José a la desesperada, Álvaro Lora igualó de nuevo tras una gran jugada personal de Ismael antes de que Rubén, de falta directa, y Lobo, a la contra, sellaran la salvación cañamera en el tramo final. F. M.

Castilleja: Ceballos (1), Nene (1), Vázquez (1), Juli (1), Alfonso (1) (Armenta 77') (1), Isco (1) (José Antonio 48') (1), Zapata (2) (Jorge 77') (1), Guti (2) (Emilio 73') (1), Pablo (3), Jurado (2) (Horrillo 57') (1) y Plata (1) (Luismi 57') (1).

San José: Álex (2), Selu (1) (Rubén Pérez 33') (3), Ismael (3), Jaime Otón (2), Aranda (2) (David 66') (2), Rubén (3), Juan (2), Varona (2), Sosa (2) (Kisko 66') (2), Álvaro Lora (3) y Lobo (3).

Árbitro: Sánchez García, malagueño. Amonestó a los locales Alfonso, Zapata, Pablo, Vázquez, Juli y Armenta; así como a los visitantes Sosa y Álex.

Goles: 1-0 (35') Pablo; 1-1 (54') Rubén Pérez; 2-1 (63') Guti; 2-2 (68') Álvaro Lora; 2-3 (70') Rubén; 2-4 (79') Lobo.

Incidencias: Unos 300 aficionados, bastantes de ellos cañameros, acudieron al Antonio Almendro.



At. Onubense 0-0 Torreblanca: Matrícula de honor para cerrar un temporadón

En un partido jugado de poder a poder, el Torreblanca sumó el punto que necesitaba ante el Atlético Onubense para asegurar su histórica y muy meritoria permanencia en División de Honor. En el primer acto, Ismael, con un balón en el palo y un cabezazo a bocajarro que desvió Vichi, pudo adelantar al 'Torre'. Tras el asueto, Bellido, tras gran jugada, chutó rozando el poste y el juvenil Javi Núñez protagonizó dos contras.

Atlético Onubense: Vichi (2), Carlos Martínez (1) (Revuelta 89') (s.c.), Diego Domínguez (1), Adame (1), Abu (1) (Asuero 46') (1), Iván Arenas (1), Ponce (1) (Ramón Silva 88') (s.c.), Fernando Vargas (1) (Arias 56') (1), Díaz (2), Nené (1) (David Alfonso 68') (1) y Soler (1).

Torreblanca: Adri (3), Vilches (3), Isra (3) (Josema 78') (3), David Silva (3), Buba (3), Contreras (3), Javi Lozano (3) (Kisko 61') (3), Mario (3) (Mejías 77') (3), Bellido (3), Ismael (3) (Iraola 64') (3) y Aranda (3) (Javi 75') (3).

Árbitro: Fort Mérida, malagueño. Expulsó por roja directa al recreativista Ale Soler (76'). Amonestó a los locales Adame, Abu, Fernando Vargas y Díaz; así como a los visitantes David, Ismael, Kisko, Iraola y Mario.

Incidencias: Unos 150 espectadores.



Pozuelo 7-2 Algabeño: Petardazo y adiós a las opciones de ascenso

Desde el primer minuto tuvo una marcha más el Pozoblanco, que pronto se adelantaba gracias al balón parado. Sin reacción de los albicelestes, superado el ecuador de la primera mitad, duplicaba la ventaja Valentín, lo que anticipaba el colapso de los de Tristán en las postrimerías del periodo, cuando Valentín, de nuevo, y Zara mandaban el partido al descanso con un 4-0. La situación empeoró y, tras perder el Algabeño la pelota en el saque inicial, Zara hacía el quinto con facilidad. Un arranque de vergüenza torera protagonizado por Matías permitía recortar distancias. Esfuerzo estéril, porque restando quince para el final culminó su 'hat-trick' Valentín, y aunque Jero Baena firmó un golazo de vaselina, un minuto después Vega cerraba con un remate tras parada de Kisko una mañana para olvidar en la parroquia algabeña. Á. E.

Alacá 3-3 UP Viso: Un digno final sin guinda visueña

Alcalá y UP Viso ofrecieron un atractivo empate que sirvió a los alcalareños para cerrar el curso con un buen sabor de boca y que deja a los visueños en la cuarta plaza, la cual podría ser de ascenso si Cádiz B, Utrera y Algeciras ascienden.

Las hostilidades se desataron muy pronto. Christian en el 2' abrió el marcador al resolver una jugada precedida de un balón largo. El Alcalá, guiado por un gran David Díaz controlaba el partido con comodidad. Sin embargo, un penalti cometido sobre Jaime propició el empate. Luna no falló la pena máxima, tras lo cual comenzó a crecer el cuadro visueño con su característico orden e intensidad. Gabri, con un gol de falta directa, hizo justicia a la mejoría alcoreña, que continuó hasta el asueto. Tras el descanso, el Alcalá volvió a dominar con claridad, pero la efectividad de la UP Viso fue determinante. Luna en un mano a mano resuelto con vaselina puso el 1-3.

Aunque el resultado parecía definitivo, la relajación visueña y el pobre efecto de los cambios provocaron un cambio de tendencia ante la constancia y el esfuerzo local. Así, el buen juego panadero fue premiado por el empate en el tramo final. Christian certificó su doblete tras una buena jugada combinativa y a tres minutos del final un trallazo de Mario desde 40 metros selló la definitiva igualada, la cual dieron por buena ambos equipos.

Ficha técnica

