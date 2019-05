Adiós de José Juan con su otra familia

"Gracias por todo y a todos. Ahora, vayan descaradamente por el futuro que les pertenece. Y pobre del que se les ponga delante. Sean felices, AMIGOS", escribe en sus redes sociales José Juan Romero, técnico del Betis Deportivo, que acaba contrato dentro de un mes y, salvo sorpresa, no seguirá al frente de un filial verdiblanco que dirige desde las postrimerías de la 15/16.

El de Gerena no entra en los planes ni de Lorenzo Serra Ferrer, con el que ha tenido una relación difícil en los últimos meses, ni, en principio, en los del director de la cantera heliopolitana, Miguel Calzado, que apostará por un cambio de timón en busca de reflotar al segundo equipo. Con todo, los dos máximos mandatarios del Betis, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, sí han expresado al todavía entrenador del B su cariño y su confianza, dejando entrever, incluso, una propuesta de renovación que, a día de hoy, no ha llegado, por lo que el principal interesado da por hecha su marcha desde hace días.

"Pasadas unas horas, quiero expresar que lamento mucho no haber podido entrar en 'play off' y que me considero responsable de todo. Agradecer a mis jugadores su enorme esfuerzo y compromiso con este escudo. También a mi cuerpo técnico por esa labor de luchar contra todo y contra mí. A todos los que trabajan a diario junto a nosotros, que no al lado. Y a esa afición, gracias a todos; y digo a todos, no me dejaré a nadie. Eso sí, no olviden a este equipo; el futuro será de ellos, que es lo que les correspondía. Gracias y 'Musho Betis', escribió tras el epílogo.