La conjura final de los capitanes

El fútbol provincial sevillano tendrá mañana su broche de oro con la final de los 'play off' de Primera Andaluza que brindará el ascenso a División de Honor Sénior. Tomares y Rociera, primero y segundo en la Liga, doblegaron a Bellavista y Villafranco, respectivamente, en las 'semis', citándose en el Joaquín Espinar Reyes de Paradas (20:00 h). Rivales en Liga, se verán las caras por tercera vez, aunque ahora el vencedor tendrá premio.

"El objetivo era meternos en 'play off'. El cuerpo técnico es muy ambicioso y sabíamos del potencial del equipo, que podía pelear por algo importante", manifestó Enrique, capitán del Tomares, que suma diez años en las filas auriazules, añadiendo que: "Nos queda poner la guinda".

El aljarafeño, de baja por una lesión en la rodilla, afirma que lo pasó mal ante el Bellavista. "Una tensión horrorosa. Tanto Salvi (también lesionado) como yo; Salvi, incluso, se mareó. Llevamos el nombre de un pueblo atrás", declaró Enrique, que elogió a su rival, defendiendo su estilo: "No me gusta cuando se refieren a la Rociera como un equipo guerrillero. Es veterano, compite, sabe de qué va la película, pero no se sobrepasa. Además, arriba tiene dinamita".

Quien sí estará sobre el terreno de juego es su homólogo en la Rociera, un Miguel Acosta que con 30 años cumple su undécima temporada. "Este equipo no juega por dinero. Lo hace por ilusión y amor al fútbol. Por eso, lo damos todo", señaló el zaguero, destacando la experiencia nazarena como un posible plus de cara a la final: "Puede ser porque tenemos varios jugadores que han estado en categorías superiores, pero luego la pelota tiene que entrar, como el otro día, que tuvimos dos claras y las fallamos".

Pese a los números de un Tomares que ha sido campeón con 77 puntos, al nazareno no le entra vértigo. "Han sido justos vencedores, pero no nos fijamos en los rivales. Vamos a lo nuestro, como se ha visto en la gran segunda vuelta que hemos hecho", consideró.