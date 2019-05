Nueva etapa en el 'Cense'

El Cabecense afronta una nueva etapa la próxima temporada. Tras ser uno de los clásicos de la Tercera sevillana en las últimas temporadas, el pasado campeonato certificó su descenso a División de Honor, comenzando ya la operación regreso.

Con la consigna, sobre todo, de que no sea una temporada marcada por el sufrimiento, el club del Carlos Marchena lleva semanas trabajando en la 19/20. Al respecto, ya hay novedades que se pueden anunciar.

Fran García, que llegó como segundo técnico de Chesco y que asumió las riendas tras la dimisión del ex del Sevilla C, no continuará en el banquillo rojinegro, quedando desvinculado del nuevo proyecto en el que sí estará Rogelio Sánchez, figura de peso en el balompié sevillano por su paso por los banquillos y secretaría técnica de varios equipos. Sin embargo, el aljarafeño actuará como colaborador de confianza de la directiva ugiense, sin cargo en el organigrama del club, pero su opinión será de peso. De hecho, ha estado en las reuniones junto al presidente, Diego Román, y otros directivos, con los futuribles del banquillo. Reducidos a una lista de dos-tres candidatos, en breve habrá 'fumata blanca'.