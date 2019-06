Gallardo: "El reto del Sevilla Atlético no puede llegar en mejor momento"

Paco Gallardo transmite ilusión por el nuevo cargo en el que tendrá en la 19/20. El canterano sevillista, que en el último año ha pasado por la dirección deportiva y por el banquillo del primer equipo junto a Caparrós, será ahora entrenador del Sevilla Atlético junto a su inseparable Carlos Marchena. "Me llega en el mejor momento. Es un paso más en la progresión que creo que debo seguir", reconoce el entrenador en una larga entrevista concedida a los medios oficiales del club.

Para Gallardo, la 18/19 ha sido una montaña rusa: "Esta temporada 18/19 ha sido bastante movida. Así lo dicen los cinco cargos que he tenido durante ella y termina con un nombramiento como entrenador al Sevilla Atlético, que me hace muchísima ilusión y tengo muchas ganas de empezar ya y poder estar con nuestros jugadores de la cantera. El reto no podía se mejor. Ser canterano y poder tener la posibilidad de poder entrenar a nuestro primer equipo de la cantera es una motivación para mí y una satisfacción muy grande. Después de ser canterano y debutar con el primer equipo uno de los deseos que tenía es poder ser primer entrenador del primer equipo de cantera del Sevilla FC. Me ha llegado ahora y estoy con muchas ganas y mucha ilusión. Cuando doy el sí para estar en un cargo es porque estoy convencido de que voy a dar lo mejor de mí".

La figura de Caparrós ha sido clave para el desarrollo del exfutbolista, de ahí su agradecimiento a la confianza que el utrerano ha depositado en él. "El año pasado estuve en dirección de fútbol con Caparrós, al cual estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio, primero por estar en el cuerpo técnico del primer equipo del Sevilla y después en dirección de fútbol. Le estaré siempre agradecido por esa oportunidad, porque para mí ha sido un aprendizaje y me ha hecho crecer en mi ámbito laboral muchísimo. La verdad es que estoy muy agradecido al club. Creo que ha valorado el trabajo que he hecho este año pasado en la dirección de fútbol y me preguntaron qué quería ser en la siguiente temporada. En este sentido estoy muy agradecido a todos que hayan confiado en que pueda ser el encargado de dirigir al Sevilla Atlético junto a Carlos Marchena, que es lo que veníamos haciendo desde hace bastante tiempo, desde el Tercera división y estando juntos estos años. Estamos agradecidos por la oportunidad que nos dan", subraya Gallardo.

Para Gallardo, la formación es clave, pero tiene que ir unida al hecho de competir. "La idea es un equipo en el cual podamos formar a esos jugadores para que estén preparados por si tienen que dar el salto a Primera división o tal vez a otros equipos. Poner a estos jugadores en la línea de llegar a ser jugadores importantes del fútbol y sobre todo competir, las dos cosas tienen que ir ligadas, la formación y el competir. Que estos jugadores no solo en los partidos sino en el día a día en el entrenamiento sientan la competición porque eso a nivel formativo les va a hacer crecer. La Segunda B es una categoría importante, donde muchos de los filiales de España están ahí y donde ellos, los jugadores, tienen que dar ese pasito adelante para que puedan contar con ellos en el primer equipo. Ellos tienen que saber para qué se les requiere en esta categoría, qué es lo que busca el club de ellos y nosotros también saber transmitírselo. Esperemos que en el futuro veamos a muchos de estos jugadores en el primer equipo", comenta el técnico, que tiene claro cómo quiere que sea su equipo. "Yo siempre soy de ver primero qué jugadores vamos a tener, pero independientemente de eso debe tener el sello de la cantera del Sevilla FC. El que nunca se rinda, que vaya a por los partidos, que compita semana tras semana y vamos a ir en esa línea. Ya veremos qué jugadores componen la plantilla pero, sobre todo, que seamos un equipo que compite todos los domingos".

El preparador posee un amplio conocimiento del fútbol base después de toda la experiencia acumulada: "Puede que sea el momento porque toda la hornada de esta edad la conozco. Cuando estaba en la Andaluza esos jugadores tienen ahora mismo esa edad, cuando estaba en el Altair esos jugadores ahora mismo están entre División de Honor y Sevilla Atlético y lo mismo pasa con los que estuvieron en el Tercera que muchos estarán en el Sevilla Atlético. El conocimiento es importante y en este caso lo tengo de primera mano porque he estado con los jugadores de estas edades".

Cómo no, en el Sevilla Atlético estará con Carlos Marchena: "Son muchos años los que llevamos Carlos Marchena y yo juntos. Desde que empezamos a jugar juntos desde pequeños en la cantera del Sevilla y con una mirada nos entendemos. Somos el complemento el uno del otro y es un valor añadido que podamos contar con él en el Sevilla Atlético, sobre todo por la ilusión que tiene. Carlos tiene además mucha experiencia y les va a transmitir mucho a los jugadores y espero que ellos también la reciban como esponjas y la puedan utilizar. Estoy muy contento de poder contar con él porque trabajar con él es un lujo siempre".

También valora muy positivamente la incorporación de Lopetegui: "Creo que el acierto del míster del primer equipo con Julen le viene muy bien a la cantera del Sevilla. Él es canterano porque ha estado en categorías inferiores de la selección española y conoce a muchos de los jugadores. Creo que es importante para la cantera, para que los jugadores tengan la motivación de saber que hay un entrenador que cuenta con la cantera. En ese sentido estamos muy contentos, deseando poder conocerlo y estando a su disposición para lo que puedan necesitar de nosotros".

A Gallardo le gustaría ver el Jesús Navas lleno: "Le decimos a la afición que tengan la misma ilusión que nosotros. Ojalá que vengan al campo, que le den esa confianza al equipo. Ojalá podamos ver un estadio Jesús Navas lleno. Eso también depende de nosotros que hagamos que la gente se ilusione con el equipo. A partir de ahora transmitirles mucha ilusión y esperando verlos aquí disfrutando del Sevilla Atlético como han hecho anteriormente.