El Coria se pone las pilas antes de julio

"Poder vestir la camiseta del Coria supone para mí un gran privilegio. Es el club de mi pueblo, el que me enseñó unos valores desde pequeño y al que siempre he considerado mi casa". Con estas palabras de Rafa Toro anunciaba el Coria su primer refuerzo para la próxima temporada.

Un coriano, un hombre que conoce a la perfección el nuevo técnico, Cachola, y que, pese a su juventud, ya ha jugado las dos últimas temporadas en Tercera división.

"Tengo muchas ganas de defender la camiseta del Coria y hacer disfrutar a mi gente, vuelvo dispuesto a darlo todo para cumplir los objetivos y proporcionar profesionalidad, trabajo y humildad", indicaba este extremo izquierdo -aunque puede jugar también en la otra banda-, que llega del Gerena, donde apenas pudo ir convocado en nueve ocasiones, y que la temporada anterior jugó en el C.D. Alcalá.

Es el primero en llegar, pero no el último movimiento. Después de sufrir lo indecible en la presente temporada y de tener que acudir al mercado y tirar de Zúñiga para salvar la situación, la directiva ribereña no ha querido esperar ni siquiera a junio y no sólo ha cerrado un nuevo técnico, Cachola, y al mencionado Rafa Toro, que regresa al club donde dio sus primeros pasos, sino que ha logrado atar a algunos de los puntales que esta pasada campaña lograron la permanencia en la categoría.

Feito sigue al frente

El club ha anunciado varias renovaciones en las últimas horas, empezando por un baluarte como el veterano David Feito, que a sus 36 años sigue dando guerra desde el lateral izquierdo. El coriano es un peso pesado en el vestuario y su experiencia será clave para la temporada que se avecina.

No es el único defensa que seguirá, pues Álex Serrano y el central Jony también han confirmado su continuidad, así como el centrocampista Chapi, el guardameta Isco y el canterano Dani Romero. Pero sobre todo el segundo máximo goleador del equipo en la pasada campaña, Gonzalo. El ex del Sevilla Atlético, con amplia experiencia en Segunda B, jugará por segunda temporada consecutiva en el equipo de su pueblo. De esta forma, a la espera de que otros futbolistas contesten a la propuesta de renovación del club ribereño, el Coria cierra la continuidad de un nutrido bloque.