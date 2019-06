Israel Puerto: "Todo va a salir como queremos"

El excanterano sevillista Israel Puerto se juega con la camiseta del Decano volver a la Categoría de Plata. El Recreativo de Huelva quedó primero del grupo IV y se enfrentó en la primera ronda al Fuenlabrada con quien cayó derrotado por 4-1 en el marcador global. Ahora, en una nueva fase se la juega con el Mirandés el próximo domingo en el Nuevo Colombino en la que solo le vale ganar para seguir adelante en la pelea por el ascenso a Segunda división.

Israel Puerto comenzó su carrera futbolística en la carretera de Utrera en la que adquirió los valores de la ciudad deportiva "tanto en lo personal como en lo profesional"."Empecé en las categorías de alevines hasta que pude culminar el sueño que tiene todo canterano que es debutar con el primer equipo", reconoce el futbolista natural del Viso del Alcor.

Antes de su llegada al Recreativo de Huelva, el defensa pasó por Miranda del Ebro, una etapa que califica como "muy enriquecedora de la mano de Pablo Alfaro". El Mirandés -rival del Recre en play off- "es un club muy cercano, con muchas ganas de crecer y con un objetivo claro", afirma Israel que les desea lo mejor aunque "en este partido no".

El visueño, jugador clave en la temporada del Recre, sufrió una lesión el pasado domingo en Anduva durante el encuentro entre el Mirandés y el Recreativo (1-0) de la que se encuentra recuperándose. "Mis sensaciones son las que van a dictaminar a donde voy a poder llegar", muestra joven que no podrá entrar en la convocatoria de José María Salmerón este fin de semana. Aun así, confía en que "el equipo va a dar la cara y va a remontar la eliminatoria y pasar a la siguiente fase".

El Recreativo quedó primero (23 victorias, 9 empates y 6 derrotas) pero en play off está comentiendo una serie de errores que hasta entonces no se conocían en su juego. "Durante la liga ha mostrado una solidez defensiva y sobre todo mucha eficacia de cara al gol" ahora en la fase clasificatoria "nos estamos saliendo un poco del guión" pero "no nos preocupa". Huelva cree en la remontada y en el sueño de volver a Segunda división tras cuatro temporadas en la Categoría de Bronce.

"El equipo crea muy buenas sensaciones y si ves los goles, sobre todo el del Mirandés, es más acierto de ellos que error nuestro" pero al Decano le falta un empujón para seguir avanzando: "Al final sabemos que esa pizquita de suerte que necesitamos aquí con nuestra gente, con muchísimo ambiente, esa inercia de cara al gol se cambiará".

La plantilla deberá afrontar el duelo "con tranquilidad porque las bases del equipo están bien asentadas". El equipo se la juega en casa e Israel Puerto es consciente de ello, por ello se muestra optimista de cara al choque: "Somos protagonistas en todo momento, las ocasiones van a llegar y una o dos van a entrar. Todo va a salir como queremos".

Los últimos años han sido complicados para la entidad albiazul pero "esta temporada se han hecho las cosas bien". La unión entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva dirigida por Óscar Carazo ha sido clave para la campaña del Recreativo. "Ha habido una buena sintonía que es lo que nos ha ayudado a tener un buen ambiente dentro", asegura Puerto, que además destaca la figura de Óscar y del cuerpo técnico: "Para salir de la situación que estaban viviendo y hay que sentirse orgulloso de ello".

Israel trabaja "mañana, tarde y noche" para recuperarse de su lesión y culminar "el mejor año en rendimiento y regularidad" con la vuelta del Decano a Segunda división.