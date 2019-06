Israel Puerto cierra el círculo

El fútbol español en general y el sevillano en particular, continúa exportando talento. Hace ya varios años que el jugador nacional no tiene complejos en hacer las maletas y emprender nuevas aventuras en el extranjero. Este ha sido el caso de Israel Puerto. "Muy feliz por esta nueva etapa que comienzo. Es un lujo poder unirme a este gran club, a una gran afición y una preciosa ciudad. Voy a por todas @SlaskWroclawPl . Todos juntos conseguiremos los objetivos", escribió ayer en su cuenta de Twitter el jugador nacido en El Viso del Alcor.





Muy feliz por esta nueva etapa que comienzo. Es un lujo poder unirme a este gran club, a una gran afición y una preciosa ciudad. Voy a por todas @SlaskWroclawPl . Todos juntos conseguiremos los objetivos en @_Ekstraklasa_ . #Dzi?kuj?Slaskwroclaw ???? pic.twitter.com/weYkyEKph5 — Israel Puerto (@IsraelPuerto5) 22 de junio de 2019

Canterano dele ex internacional en categorías inferiores, ha realizado una temporada sobresaliente en el, disputando los 'play off' de ascenso a, despertando el interés de numerosos equipos, aunque el central ha acabado decantádose por la propuesta del, firmando dos campañas, y otras dos opcionales, un club que le traía muy buenos recuerdos.Tras finalizar su etapa en elha ido labrándose su futuro en conjuntos como ella pasada temporada, equipo que le ha servido de trampolín para jugar el próximo año en, en un equipo que no le es nada desconocido.Durante su etapa en el, el visueño debutó en. De la mano de, en la 13/14, el cuadro nervionense afrontaba la segunda ronda previa de clasificación para la fase de liguilla, precisamente, frente al. Tras vencer 4-1 en Nervión, doblegó a los polacos 0-5 en la vuelta, encuentro en el quedebutó en el 49' sustituyendo a