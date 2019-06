La progresión de los 'peques' como éxito

El primer contacto con el césped, la primera charla de un entrenador, el primer gol, los primeros nervios en el vestuario, la primera amistad alrededor de un balón... La modalidad del fútbol 7 aglutina estas experiencias iniciales en niños de entre cuatro y doce años, una etapa básica en el desarrollo tanto personal como deportivo de los más pequeños. Manuel Yacobi, entrenador formativo del CD El Pilar, comparte estas primeras emociones y educa en valores a sus jugadores desde hace nueve años: "Con el paso del tiempo, al final de curso eres consciente de que la mayor satisfacción para un entrenador de fútbol base es ver cómo los niños han progresado tanto a nivel personal como deportivo".

El pilar fundamental del fútbol base está bien definido: enseñar principios a los más pequeños a través del deporte. O lo que es lo mismo, formar buenas personas. Un objetivo que lleva muy a gala Yacobi y, por extensión, El Pilar: "Intento inculcarles el compañerismo, la amistad, la solidaridad, el respeto... El fútbol se parece mucho a la vida; es decir, en el día a día te puedes encontrar las mismas situaciones que sobre el césped. A los niños de San Pablo este deporte les ayuda a ser mejores personas".

Para ello, el míster cree que "lo más importante en estas edades es entender a cada niño y saber cómo tratarlo. No todos reaccionan igual a tus decisiones". Actualmente, son muchas las voces que aseguran que educar es incompatible con el hecho de que futbolistas de categorías prebenjamín, benjamín y alevín compitan cada fin de semana. "No debemos olvidar la importancia de la competición. Tiene que primar la formación, pero es cierto que la competición, guste o no, forma parte de este deporte y es un valor más del fútbol que, poco a poco, se le debe inculcar a los niños", explica Yacobi, quien admite que, muchas veces, se comete "el error de ser demasiado ambiciosos, nos obcecamos en ganar y nos olvidamos de formar".

Al frente del primer benjamín de El Pilar, que compitió en la 18/19 en Tercera Andaluza, Manuel Yacobi volvió a lograr su objetivo: "Cuando ves que se están formando personas y jugadores es cuando te sientes realizado".

Caladero habitual de Sevilla FC y Real Betis

Cada final de temporada, el trabajo de cantera del CD El Pilar en el barrio de San Pablo se ve recompensado, en parte, con la salida de varios jugadores en edad benjamín o alevín hacia los dos grandes clubes de la ciudad: Sevilla FC y Real Betis. "Eso es una satisfacción para El Pilar; significa que estamos haciendo un buen trabajo. Todos los años acaban firmando a varios jugadores", afirma Manuel Yacobi.