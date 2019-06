Los 'bambinos' de los Abruzos

Fabián, antes de encandilar al mundo del fútbol en el Europeo sub 21 que se está celebrando en Italia, ya dejó su huella en el fútbol transalpino en su primer año en el Nápoles, exhibiendo la calidad del futbolista español y sevillano, un talento que también han disfrutado los seguidores del Chieti, cuatro categorías más abajo ('Eccellenza'), con otros dos jugadores hispalenses de gran calidad: Paquito y Francis.

"El equipo estaba hecho para reventarla en la categoría", asegura Paquito, que tras destacar en Tercera y Primera Andaluza (Mairena, Antoniano, Gerena...) apostó hace dos años por hacer las maletas, fichando por el Spoltore. Esta temporada, tras firmar por el Tortoli, a las semanas se incorporó al Chieti, llevándolo junto a Francis a la Serie D tras quedar campeón.

"Estoy muy contento por cómo ha ido todo. Para nada me arrepiento de dar el salto. Ojalá me hubiera ido a Italia hace años, más que nada por la oportunidad que les dan a los jóvenes en estas categorías, les ayudan a promocionarlos", señala el ex de Torreblanca y Lora, cuyo salto al Gerena a Tercera le permitió después jugar en Segunda B (San Fernando, Rayo Majadahonda y Écija).

Destacado líder de la Liga de los Abruzos, el Chieti ha tenido en los sevillanos dos de los pilares del equipo. En el 1-4-3-3 de Alessandro Lucarelli, entrenador de los transalpinos, Paquito ha sido fijo en el centro del campo, mientras que Francis ha actuado en la vanguardia, convirtiéndose en uno de los máximos realizadores de la categoría.

De vacaciones actualmente en su Sevilla natal, no dudan de continuar en Italia, aunque probablemente vistan otros colores.

El Francavilla Calcio 1927 (conjunto del Grupo F de la Serie D, que se ha quedado a un punto de jugar los 'play off' de ascenso a la Serie C) se ha interesado por ambos ante el riesgo de desaparición del Chieti, un club más potente en el que confían en continuar progresando en sus respectivas carreras, ya que a diferencia de la realidad del fútbol amateur en Sevilla, en Italia sí disfrutan del sueño de vivir de su pasión.

"En 'Eccellenza', el dinero que cobramos nosotros lo cobran aquí jugadores de equipos punteros de Segunda B. Lo complicado es dar el salto. Yo la verdad es que lo di por él, me sentía más seguro. Lo di para ir a San Fernando y Madrid, pero fuera no, y no me arrepiento para nada. De hecho, queremos volver", apunta Francis, añadiendo Paquito que si lo haces bien, hay margen para progresar: "Me costó salir, pero después te alegras. La experiencia de estos dos años es buena. Vivo del fútbol y, cada año, al final, si lo haces bien, vas ganando un poco más".

De hecho, el futbolista español está muy cotizado. "Es el contrapunto al italiano. Me preguntan por jugadores de aquí para ir a Italia", apunta Paquito.

Cada vez más exportaciones

¿Qué te lleva a hacer las maletas y a marcharte a más de dos mil kilómetros de tu casa? Esto han hecho Paquito y Francis. El primero ya lo hizo hace dos campañas, y ambos esperan seguir en Italia sus respectivas carreras futbolísticas ante la falta de pujanza de los clubes hispalenses en el fútbol amateur.

"Yo no encuentro la explicación aún. Piensas en Italia y crees que es un país superavanzado, pero la zona que hemos estado parece la España de hace diez o quince años. No sé como hay tanta diferencia de dinero entre estas categorías en Italia y España. Es verdad que aquí tenemos a Betis y Sevilla; allí no hay equipos por esa zona jugando en categorías altas. También hay dinero porque hay gente que le da por el fútbol, como en nuestro club", manifestó Paquito.

La globalización llegó ya hace tiempo también al mundo del fútbol y casos como los de Paquito y Francis no son aislados. Si bien en la elite hay cada vez más episodios, el fútbol modesto tiene también su atractivo más allá de nuestras fronteras. Así, en las últimas semanas, en Segunda B, el visueño Israel Puerto ha fichado este verano por el Slask Wroclaw de Polonia, país en el que militan españoles como el execijano Igor Angulo; Pedro y Christian, ex del Alcalá, han firmado por las dos próximas temporadas por el FC Lori de Armenia; el lebrijano Pepelu, tras jugar en el Cabecense, se encuentra en Islandia jugando en el KF Fjardabyggd... Sevilla exporta talento.