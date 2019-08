La pelota, en el tejado del Écija

La llegada de Ángel Gómez Mariscal al Écija parecía acabar con la negra etapa anterior y abría un horizonte nuevo, pero cuando faltan apenas tres semanas para el inicio de la competición hay un frente que sigue muy abierto: las denuncias ante la AFE.

El presidente azulino dijo el pasado lunes que esperaba dejar todo cerrado en la primera quincena, aunque a día de hoy continúa todo enredado, dando ayer su versión Manu Martínez, capitán ecijano en el tramo final de la pasada temporada, y uno de los denunciantes ante la AFE.

"Sigue todo revuelto. He escuchado en varias ocasiones decir que está esperando que nosotros aceptemos y para nada. Desde el primer momento que AFE nos realiza una propuesta en la que le facilitamos los pagos al club, dimos el OK y a día de hoy no se ha resuelto. No por nosotros, ni por AFE, que siempre vela por nuestra seguridad. Dejo claro en nombre de todos los componentes del equipo que hemos aceptado dicha propuesta", declaró el arahalense en Andalucía Centro Deportes.

El calendario de pagos que aceptaron los jugadores astigitanos, según ha podido conocer este diario, sería el siguiente: un 50% de la deuda ahora; un 30% en diciembre y, posteriormente, dos pagos para abonar el 20% restante de la deuda (10 y 10).

Manu Martínez añadió que la pelota está en el tejado del Écija. "El club tiene que dar el paso adelante. Una parte de dicha deuda ahora, y la otra más adelante. Todos queremos cobrar lo que se nos debe, AFE quiere que cobremos y el club imagino que quiere pagar, pero no sé el motivo por el que no se ha resuelto", señaló, dejando claro que la culpa no es de los futbilistas: "Se nos acusa en ciertos sitios que el futuro puede peligrar por nuestras denuncias. Esto no es así. Si esta persona no podía hacerse cargo de estos pagos, simplemente no debería haber comprado el club".