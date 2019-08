Mariscal pasa al ataque

El actual presidente del Écija, Ángel Gómez Mariscal, monta un circo y le crecen los enanos. Los episodios desafortunados y polémicos se le amontonan al aragonés, aunque ayer volvió a dejar claro que no desfallece y que la entidad de San Pablo saldrá adelante.

"El Écija va a competir, sin ninguna duda. Quien malmeta, va a tener problemas. El problema es que la gente se creía que no iba a haber equipo y esto sigue adelante. Se creían que esto iba a ser un derribo muy grande", declaró ayer en Andalucía Centro Deportes.

A los pobres resultados en pretemporada y la denuncia pública de Antonio Saiz, director de Segunda B y Tercera de la AFE, en la que señaló que el presidente no atendía a sus llamadas para el pago, se han sumado los problemas con el césped: "Se llevaron la maquinaria del campo y nos han reventado la goma del agua. No podemos trabajar. Me he puesto a sembrar yo con la ayuda de una persona".

Respecto a los pagos, mostró su enfado con Saiz: "No sé qué tiene que hablar. Quedamos en que se retomaría el 5 para pagar el aval. No entiendo. Si no le cojo el teléfono antes del día 5, es que ayer era 1 (por el jueves). No tiene ni respeto".