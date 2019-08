Salvat y Carreño: Del campo al salón de plenos

La figura del deportista es admirada socialmente, ejemplo de valores y espejo en el que deben mirarse los jóvenes. Por ello, no es casualidad que el mundo de la política siempre haya puestos sus ojos en ellos, en deportistas o figuras relacionadas con el deporte que pongan al servicio del ciudadano su experiencia.

Sin ir más lejos, la granadina María José Rienda, tras una carrera deportiva de 22 años en el esquí, es la actual presidenta del Consejo Superior de Deportes. Y en la Junta de Andalucía, el melillense Javier Imbroda, otrora entrenador de baloncesto y seleccionador nacional, está al frente de la Consejería de Educación y Deporte, aunque incluso en el fútbol sevillano hay ejemplos.

Concretamente, en El Viso del Alcor y Utrera. En la localidad alcoreña, Manuel Salvat, a sus 23 años, puede presumir de ser uno de los delegados de deportes más jóvenes, mientras que Carreño es responsable del deporte de su partido, aunque en su caso está en la oposición en el consistorio utrerano.

Ambos, delanteros, compaginan sus facetas como futbolistas en los equipos de sus pueblos, con la de velar por los intereses de sus paisanos y cuidar el deporte local.

En el caso de Salvat, su vena política no debe sorprender. "Mi padre fue doce años concejal. Yo tenía siete u ocho años, pero claro que eso ha influido", declaró el atacante, que renovó el pasado verano después de su gran temporada y cuyo desembarco en la política no lo contemplaba este año: "Me llamaron para ir en las listas, pero al principio dije que no. Tenía mi trabajo, mis estudios y el equipo. Mi padre fue concejal y sabía que no podía dedicarle el tiempo que merece, pero el infortunio, el fallecimiento de Marcos (Rodríguez, en una carrera en Castilblanco el pasado mes de abril) hizo que cambiara de opinión. No podía decir que no porque, en cierto modo, se lo debíamos a él".

Luego, llegaron las elecciones, su partido (PSOE) venció en los comicios con diez concejales y Salvat, al frente de los deportes en El Viso del Alcor. "Con 23 años, si no tengo fuerzas...", señala el delantero, que además de estudiar y militar en la UP Viso, es Delegado de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana: "Estamos intentando mejorar las instalaciones. El Viso goza de buena salud, y no sólo fútbol, pero siempre hay que mejorar. Contamos con una piscina municipal muy valorada, de las mejores de la provincia, con una exterior y otra interior; las inscripciones de gimnasia rítmica se agotan todos los años; el balonmano es el principal deporte femenino en El Viso...".

Salvat, que bromea señalando que a los defensas los ve venir, no así a sus rivales políticos, cuenta con la 'oposición' en el vestuario. "Mi presidente (Manuel Ángel Figueroa) se presentó a la alcaldía por el PP. Nuestra relación es magnífica; independientemente de la ideología de cada uno, prima la amistad".

En el caso de Carreño, el utrerano se encarga de la parcela deportiva de su partido (Juntos por Utrera), aunque se encuentra en la oposición. "El que me lía fue el padre de un compañero de mi hijo. Me reuní y me dijeron que estaban creando un partido nuevo y que no tenían a nadie en deportes. Al final me decido a dar el paso y sacamos diez concejales, la segunda fuerza política de Utrera", apunta el delantero, excanterano del Sevilla, que no se considera un político: "Lo veo como un trabajo más. Intentar hacer cosas buenas para el pueblo. Tengo un hijo pequeño y me gustaría que tanto él como los niños de Utrera, en un futuro, tengan cada vez mejores instalaciones, además de hablar con distintos colectivos del deporte utrerano".

Carreño, que reconoce que a diferencia de los defensas, "los políticos no sabes por dónde te van a venir", afirma que no piensa en un futuro: "Me planteo los próximos cuatro años. Luego, ya veré; si no, estaré ayudando desde otro lado".