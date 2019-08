La RFAF abrirá una investigación del partido Nervión-Queens Park Rangers

El Queens Park Rangers, equipo de la Championship inglesa, la Segunda división de Inglaterra, denunció este miércoles que los jugadores de su equipo juvenil recibieron insultos racistas en el partido amistoso disputado la semana pasada ante la AD Nervión.

El episodio acabó con el entrenador visitante retirando a sus jugadores y dando el partido por finalizado. Poco más tarde, el propio QPR, a través de un comunicado oficial, expresaba su malestar y esperaba mano dura por parte de la UEFA.

Pues bien, hoy, la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha decidido abrir una investigación para esclarecer los hechos, pues era un partido que no estaba autorizado por la RFAF ni contaba con un árbitro federado.

Este es el comunicado íntegro de la RFAF:

Ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales denunciando un presunto trato racista y discriminatorio del club sevillano A.D. NERVIÓN en el partido amistoso que disputó el pasado 8 de agosto frente al QUEENS PARK RANGERS Sub-18 londinense y que motivó el abandono del terreno de juego por parte del equipo británico, la RFAF desea manifestar lo siguiente:

1.- Esta Federación, como es bien sabido, está muy concienciada en evitar cualquier actitud o trato racista, discriminatorio o vejatorio en el fútbol, aún más cuando hay menores de edad en el terreno de juego y alguno de ellos es la víctima. Por ello, la RFAF realiza una condena expresa y contundente del incidente, de confirmarse los hechos denunciados en el citado encuentro.

2.- La RFAF desea hacer constar de forma muy clara que no tenía conocimiento de la celebración del partido en el que participaba el club británico, dado que no fue comunicado por el club local A.D. NERVION y por ello no pudo ser autorizado por la RFAF, por lo que no participó ningún arbitro federado del Comité Andaluz de Árbitros.

3.- Se ha procedido a la apertura de expediente informativo previo al inicio de un posible expediente disciplinario, a fin de obtener toda la información posible de lo sucedido en el encuentro, y poder depurar posibles responsabilidades.

4.- Esta Federación no va a tolerar actitudes de ese tipo en los campos de fútbol andaluces, por lo que de confirmarse la realidad de los hechos va a ser contundente en la imposición de sanciones a los posibles responsables.

5.- Por otro lado, de confirmarse los hechos, la RFAF aplaude la actitud de los futbolistas menores de edad ingleses de abandonar el terreno de juego al ser víctimas de este presunto caso de abuso racista y discriminatorio. Este comportamiento del club inglés está en la misma línea de lo que la RFAF, a través de su programa del DEFENSOR DEL MENOR y contra el abuso infantil en el fútbol recomienda a sus socios federados (clubes, entrenadores, jugadores y árbitros) ante situaciones inaceptables de esta índole.