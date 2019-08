En el Écija, un día menos... y un día más

Un día más que pasó y un día menos para que el Écija solvente los impagos a los futbolistas de la pasada temporada. Porque este lunes transcurrió sin que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tuviera constancia de haberse satisfecho las cantidades que se deben, cosa que en la actual plantilla se esperara que tuviera lugar ayer.

Pero no ocurrió, así que, de momento, la tramitación de licencias de futbolistas está paralizada, algo capital para poder competir, pero también para que el club astigitano no sea expulsado de la competición. Porque cabe recordar que no presentar la relación de licencias en dos partidos supone la exclusión, además de considerar el primero como derrota, no así el segundo puesto que lleva al adiós.

Así las cosas, en San Pablo se va agotando el tiempo ya que el viernes es la fecha límite para saldar las referidas deudas. Mientras, y con la idea de que todo llegará a buen puerto, cuerpo técnico y plantilla siguen preparándose para llegar de la mejor forma posible al inicio liguero, que para los albiazules será en Lucena.