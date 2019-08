Ni Mahoma va a la montaña

Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma", dice el refranero español para referirse a alguien que recurre a un plan B cuando no le sale el A. Pues bien, tampoco el plan B le ha funcionado al Gerena, que en las últimas horas ha intentado aplazar el partido del próximo domingo con el Conil, previsto para las 19:30 horas en el Pérez Ureba.



La entidad rojinegra no ha podido aún inscribir futbolistas y, viendo que se le echa el tiempo encima, le ha pedido al club gaditano trasladar el choque a otro día para contar con una semana más para maniobrar. Pero en la localidad gaditana no lo ven con buenos ojos, entre otras cosas, por asuntos de cartelería y billetería. Tal es el deseo en Gerena de que las cosas salgan bien, que incluso se han ofrecido para asumir los costes de carteles y boletos, pero el Conil no cede.

La AFE sigue sin noticias ecijanas

Los días pasan y el Écija Balompié sigue sin darle solución a los impagos que arrastra de la pasada campaña. Al menos, para la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), organismo que defiende y garantiza los derechos económicos de los futbolistas, y que ayer martes, como también viene ocurriendo todo el verano, volvió a informar a este medio de no tener noticias al respecto. Por tanto, un día menos para que el Écija abone lo que debe, siendo el viernes su primera fecha límite pues, de no pagar, no es posible tramitar licencias y, por ende, no presentar jugadores. Y la liga empieza el sábado.