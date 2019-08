Resumen de la jornada 1 en Tercera división

Xerez DFC 5-0 Antoniano: "No puede contener a uno de los candidatos"



Antoniano: Álex (1), Zequi (1), Mario (1), Kevin (1), Alberto (1), Juanfran (1), Brando (1) (Chuli 79') (1), Juanjo (1), Domingo (1) (Cama 67') (1), Adri (1) (Luigi 56') (1) y Ranchero (1).



Árbitro: Quintero González (Huelva). Amonestó a los visitantes Juanfran, Mario, Alberto, Juanjo y Luigi.



Goles: 1-0 (32') Bello, de penalti; 2-0 (52') Álex Colorado; 3-0 (67') Zafra; 4-0 (78') Jacobo; 5-0 (92') Álex Colorado.

Betis Deportivo 3-2 San Roque de Lepe: "Raúl rescata al filial en el 95´"

Si no le quedó claro el curso pasado, pronto le han dicho al Betis Deportivo de qué va la Tercera división: no hay grandes nombres ni diferencias abismales entre equipos, pero cualquiera te puede amargar la jornada. Y eso estuvo a punto de hacer ayer en Los Bermejales el San Roque de Lepe, una escuadra que, a base de oficio y de saber aprovechar la falta de acierto rival, casi logró llevarse un punto. Si no lo hizo fue por culpa de Raúl García, un delantero llamado a hacer cosas importantes en el mundo del fútbol y que en Heliópolis deberían tener ya bien amarrado. Su 'hat-trick' dio al filial sus primeros puntos y demostró que lo de verano no fue casualidad. Porque el accitano fue el máximo goleador del primer equipo en pretemporada.

El periodo inicial no tuvo un dominador muy claro. Más el Betis Deportivo,si acaso, que demostró poseer más argumentos que los leperos para hacer gol. Rodri, Robert, Baena, Ismael y Raúl comandaron a los de Manel Ruano, que se estrenó como técnico bético en partido oficial. Los albinegros, por su parte, tuvieron en el sevillano Reina a su mejor hombre, y cerca estuvo del gol. Pero quien lo puso primero fue el conjunto verdiblanco y por partida doble antes del descanso: en el 36', al mandar a las redes Raúl una pelota rechazada por David a disparo de Robert; y, en el 40', al meter el propio '9' la punta de la bota para superar al meta onubense tras recibir por alto y controlar como puede un balón ante el acoso de los defensas: 2-0 y para vestuarios. Pintaba bien el asunto.



Pero, lo dicho, la Tercera es cosa de 'perros viejos'. Entiéndase bien la expresión para comprender que el San Roque no llegó a descomponerse en ningún momento, pese a que los locales atacaban, faltos de 'punch' eso sí, lo que le valió para meterse en el partido en el 63' con una jugada aislada que culminó Mauri con un derechazo cruzado.

Lógicamente, esto no sentó bien al Betis Deportivo, que vio en el 80' cómo un ex bético hacía el 2-2: Fernandito, la campaña anterior en el División de Honor Juvenil verdiblanco, protagonizó una buena acción individual que concretó con un fuerte chut ante el que pudo hacer más Fernando, ayer titular por un efecto dominó.



A partir de aquí, balón para el Betis Deportivo, diez jugadores del San Roque defendiendo y muchos parones por indisposiciones físicas de los visitantes, amén de por los cambios de uno y otro bandos. Un panorama que rompió en el 95' pasado Raúl García (quién si no) con un gran giro de cuello y un soberbio cabezazo dentro del área tras centro cerrado de Meléndez.

No hubo tiempo para más, pero sí para saborear una victoria que debe abrir los ojos a más de uno: subir no será fácil, pero sí menos difícil con Raúl.

Betis Deportivo: Fernando (1), Iván Navarro (2), Julio Alonso (2), Edgar (2), Xiker (2), Ismael (2) (Mizzian 86') (1), Baena (2), Rodri (2), Raúl García (3), Robert (2) (Meléndez 75') (2) y Juan Moreno (1) (Altamirano 62') (1).



San Roque de Lepe: David Robador (2), Leo Maloku (1), Azael (1), Lucas Correa (1), Beke (1), Javi Mérida (2), Manu Torres (1) (Fernandito 60') (2), David López (1), Mauri (2), Miguel Reina (2) (Miguelito 56') (1) y Carrascosa (1) (T.J. 78') (1).



Árbitro: Muñoz González (cordobés). Amarillas a los locales Julio Alonso, Ismael y Altamirano; y a los visitantes Miguel Reina, Lucas Correa, David Robador, Javi Mérida, Beke, Leo Maloku y Puncho (en el banquillo).



Goles: 1-0 (36') Raúl García; 2-0 (40') Raúl García; 2-1 (63') Mauri; 2-2 (81') Fernandito; 3-2 (95') Raúl García.

Incidencias: 800 personas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.