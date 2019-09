"El Écija no va a desaparecer"

"El Écija no va a desaparecer"

Una de las dudas que se cierne sobre el Écija Balompié es la de su desaparición. El descenso administrativo, a falta de una oficialidad que se conocerá en breve, es un hecho, por lo que descartado su concurso en el presente ejercicio liguero queda por saber si los problemas institucionales derivados de los impagos a futbolistas de la 18/19 acabarán con ochenta años de vida.

Según Ángel Gómez Mariscal, uno de los propietarios del club, esto no supone un punto final. "Yo voy a seguir trabajando; aunque alguien diga que va a desaparecer, no va a desaparecer. El club va a estar administrativamente descendido y yo voy a intentar pagar la deuda que se creó, que no la creé yo, pero la voy a intentar pagar y que el Écija esté donde tenga que estar", dijo el directivo de la entidad blanquiazul a Onda Deportiva Écija, donde pidió "disculpas por darle" a la afición de San Pablo "una ilusión que ha sido truncada".

También explicó que se le cayó "el mundo encima" por no poder solventar la situación y añadió: "Puedo asumir mi responsabilidad, pero habrá gente que tenga que asumir la suya".