Resumen de la jornada 2 en División de Honor

Cabecense 1-1 Isla Cristina: Los de Luque no terminan de arrancar

El Cabecense, uno de los grandes favoritos a pugnar por el ascenso a Tercera división, no acaba de arrancar. Ayer no pudo pasar del empate en el Carlos Marchena ante el Isla Cristina, un conjunto que fue capaz de igualarle. Ahí estuvo la clave del encuentro, ya que el gol de Emilio a la media hora fue neutralizado sólo seis minutos después por el del onubense Pedro. El marcador ya no se movería más.



UP Viso 4-2 Castilleja: Soberbia reacción

Sin lugar a dudas, el partido de la jornada se vivió en El Viso del Alcor, donde el conjunto local demostró una enorme reacción ante un combativo Castilleja que llegó a irse al descanso con 0-2 en el marcador gracias a la puntería de Miguel e Ismael.

Sin embargo, los pupilos de Alfonso Lozano saltaron al verde en el segundo periodo convencidos de sus posibilidades, y de ahí que los goles de Alberto Vega y Salvat igualaran una contienda que terminaría de certificar de lado alcoreño el atacante Zapata, autor de un doblete en un suspiro.



Algabeño 2-3 Ciudad Jardín: Los de Diego Tristán deben hacérselo mirar

Incomprensiblemente, el Algabeño no fue capaz de sacar algo positivo en el partido de ayer. Se puso 2-0 en el minuto 51' ante su público, pero el Ciudad Jardín pudo darle la vuelta al luminoso en un cuarto de hora, dejando a los de Tristán noqueados. Es la segunda derrota algabeña en las dos jornadas que se llevan disputadas.



Alcalá 1-1 Aroche: Como mal menor, un punto, pero debe dar más

El Alcalá se vio sorprendido en su estadio por un equipo que venía de perder 0-4 en la primera jornada. Y eso que los pupilos de Pascual García se adelantaron en el marcador al cuarto de hora por medio del defensa Juanma. Sin embargo, cuando se acercaba el descanso, un 'killer' como el sevillano Roberto hacía el empate, que ya sería definitivo. Los panaderos lo intentaron pero no pudieron superar a su rival. Como mal menor, estrenaron su casillero de puntos.



San José 1-2 Chiclana: Necesita algo más que los goles de Ennoury

Tal y como pasó en la primera jornada, el San José volvió a perder por dos goles a uno. En esta ocasión fue en el Felipe del Valle, de donde el Chiclana se llevó los tres puntos merced a su capacidad de reacción. Porque los cañameros se adelantaron en el marcador a los 24 minutos gracias a una diana de Ennoury, que ha marcado todos los goles de su equipo. Sin embargo, los chiclaneros empataron antes del descanso y, en el 79', se apuntaron la victoria.



Espeleño 1-0 Torreblanca: Antolín apuntilla al 'Torre' sobre la bocina

Injusta derrota del Torreblanca ayer en el Municipal de Espiel. El conjunto de José Antonio Lara sólo hincó la rodilla sobre la bocina por culpa de un gol de Antolín cuando el encuentro ya rozaba su final. En los noventa minutos anteriores, mucha seriedad y buen trabajo del 'Torre', que ya se veía con un punto en el bolsillo, cosa que, finalmente, no ocurrió. Es la primera derrota que sufre en la presente temporada.



Tomares 1-0 Guadalcacín: Raúl Vega demuestra las posibilidades tomareñas

Un bonito gol de Raúl Vega, de tacón a centro de Guille, le sirvió al Tomares para apuntarse una primera victoria en muchos aspectos: de la temporada, en División de Honor y en el San Sebastián. Este triunfo, muy trabajado por parte de los hombres de Nacho Molina, deja claro que el cuadro tomareño está para competir en la categoría, y que queda olvidado el traspié inicial en La Palma del Condado.