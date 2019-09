Pino, capitán del Algabeño: "Ya hay que reaccionar"

El Algabeño está siendo una de las sorpresas en el Grupo I de División de Honor. Sorpresa negativa, eso sí. Con tres jornadas disputadas, el equipo dirigido por Diego Tristán no ha estrenado su casillero de puntos.

"Mejor que las derrotas lleguen ahora, que no al final. Ya hay que reaccionar y en Espiel (el próximo encuentro será ante el Espeleño) hay que lograr la primera victoria. La confianza llega con los triunfos", manifiesta uno de los pesos pesados del vestuario, el capitán Pino, que no duda de la pronta reacción de los suyos: "Está claro que no lo esperábamos. Es el mismo equipo del año pasado, pero esto es fútbol y mejor ahora que no al final. Es cierto que los refuerzos que han llegado aún tienen que adaptarse y que hay jugadores que se incorporaron tarde. Pronto llegarán los resultados".

Tres derrotas, ocho goles en contra y dos goles a favor es el pobre balance del Algabeño, llamando la atención el último dato: "Jero, Lukas, Pipi... Seguro que harán goles".

El peor inicio que firma en División de Honor

El Algabeño completará su tercera temporada en División de Honor tras su brillante ascenso en la 16/17, proclamándose campeón de Primera Andaluza. Con cero puntos en tres jornadas, los albicelestes firman el peor comienzo en la categoría biprovincial. En la 17/18, los algabeños sumaron cinco puntos de los primeros nueve que disputó, cifra que mejoró el pasado año (18/19), contabilizando siete.