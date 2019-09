Resumen de la jornada en Tercera

Así les ha ido a los clubes sevillanos del Grupo X de Tercera división.



GERENA 1-1 CORIA

Doble sabor para un mismo punto

Gerena y Coria firmaron tablas en un derbi que pese al calor sufrido en el José Juan Romero, no privó a los espectadores presentes de un encuentro intenso, con un reparto de puntos que tuvo una doble lectura.

Pese a seguir en construcción, el cuadro rojinegro se repuso al 0-1 (8'), llevó la iniciativa y tuvo las ocasiones más claras. Los ribereños, por su parte, dominaron y se gustaron hasta el 0-1. Luego, desaparecieron y no supieron frenar la superioridad local, si bien jugaron con uno menos desde el 57'.

Gran puesta en escena del Coria, que acabó la jornada segundo. Presión adelantada que dificultó la salida de balón local. Ritmo e ideas claras de un Coria que no dejó maniobrar a un Gerena que veía cómo en el 8' ya perdía: robo de balón y pase en profundidad a Pablo, que no dudó al encarar a Fermín.

Sin embargo, un escenario que se presumía idílico para el Coria, que además de verse en ventaja contaba con la velocidad en las bandas de Juan Gómez y Jesús Vega, se tornó en pesadilla. El Gerena pasó a controlar el duelo, primero de forma voluntariosa, con mucho ritmo y desgaste del joven equipo de Diego Román, aunque poco a poco llegaron las primeras ocasiones: cabezazo al larguero de Víctor (30') y lanzamiento de Miguel a las manos de Isco desde el área visitante (32').

El segundo tiempo comenzó con nuevos bríos del Coria, pero retomó pronto la iniciativa el Gerena, acentuándose con la expulsión del ribereño Juanito (57'). El anfitrión pasó a jugar con línea de tres y dos puntas natos, uno de ellos, el debutante Joel Sanabria, autor del 1-1 (73'), muy protestado por el Coria, que acabó premiando el esfuerzo gerenense.

Ficha técnica:

- Gerena: Fermín (1), Santos (1) (Sanabria 60') (2), Juan José (2), Maristany (2), Víctor (2), Miguel (2), Misffut (1) (Lopes 68') (1), Vicente (2), Diego (1) (David García 77') (1), Iván Martín (2) y Palacios (2).

- Coria: Isco (1) , Alvi (1) , Cristian (1) , Álex Serrano (1) , Tore (1) , Rojas (1) (Pedro Jiménez 85') (s.c.), Juan Gómez (1) (David Feito 73') (1) , Joselito (1) , Pablo (2) (Gómez 39') (2) , Juanito (1) y Jesús Vega (1).

- Árbitro: Narváez de Vera (Cordobés). Expulsó al coriano Juanito (57') por doble amarilla. Amonestó a los locales Palacios y Juanjo; y a los visitantes Cristian, Tore, Rojas y Alvi.

- Goles: 0-1 (8') Pablo; 1-1 (73') Sanabria.

- Incidencias: 350 espectadores.



LEBRIJANA 2-1 CÓRDOBA B

Remontada para lograr la tercera plaza

La Lebrijana continúa con su gran inicio, sumando un nuevo triunfo, con remontada incluida, que le permite ocupar la tercera plaza. Comenzó mejor el Córdoba B, que sigue buscando su primera victoria. El gol de Vera, de penalti, cometido por Pavón, era un premio justo, aunque el 0-1 espoleó a los locales. Pudieron marcar antes del descanso, pero Pavón, a la salida de un córner, y Copero, a pase de Raúl, remontaron.

- Ficha técnica:

- Lebrijana: Iván López (1), Benítez (1) (Juanma 46') (1), Raúl Cabrera (2), Andrés Pavón (2), Juande (1), Orihuela (1) (Copero 75') (2), Lúa (2), Juanca (2), Giráldez (2) (Bugatto 86') (1), Juan Benítez (1) y Sergio (1).

- Córdoba B: Javi De La (1), Márquez (1), Manolillo (1), Machado (1), Burgos (1), Luna (2), Víctor Vázquez (1), Alberto (1) (Álex Molina 8') (1), Felipe (1), Crespo (2) y Vera (3) (Jordi 58') (1).

- Árbitro: Ahmed Amgait (Ceutí). Amonestó a los locales Lúa, Raúl Cabrera y Juande; y al visitante Luna.

- Goles: 0-1 (25') Vera, de penalti; 1-1 (68') Pavón; 2-1 (79') Copero.



SAN ROQUE 1-2 SEVILLA C

Alegría con dedicatoria

El Sevilla C derrotó al San Roque de Lepe (1-2) de manera agónica, gracias a un gol de Isaac en el alargue, y suma su segundo triunfo consecutivo liguero. Dicha victoria fue dedicada a Christian, su compañero, el cual sufrió la pérdida de su padre hace escasos días.

Tras un comienzo en el que el tanteo fue la nota predominante, el Sevilla C adelantó líneas y se encontró con el gol cuando Casas perforó la meta rival.

Tras la anotación, hubo intercambio de golpes, con Reina intentándolo de cabeza para los locales como la oportunidad más clara. Cuando todo parecía que llegaría así al descanso, Carrascosa empujó un pase de la muerte que le sirvió Manu Torres.

No acusó el golpe el Sevilla C, que tras el asueto salió a por todas. Estuvo apunto de anotar en el 82' pero Robador lo impidió con un paradón. No pudo hacerlo en el alargue, cuando Isaac aprovechó un error defensivo para hacer el 1-2 definitivo.

- Ficha técnica:

- San Roque de Lepe: Robador, Leonardo (Mauri 46'), Perdomo, Aguilar, Correa, Mérida, Manu Torres, David López, Reina, Muñiz (Aguilera 76') y Carrascosa.

- Sevilla C: Adrián González, Raúl Fernández, León, Carmona, Pavón, Rodríguez, Gómez (Barrios 86'), Limones (Bernal 46'), Casas (Janneh 76'), Vacas e Isaac.

- Árbitro: Bazán Muñoz (Gaditano). Tarjetas amarillas a los locales Aguilar, Reina y Mauri; y a los visitantes Limones, León, Bernal, Rosano, Moreno, Barrios.

- Goles: 0-1 (14') Casas; 1-1 (45') Carrascosa; 1-2 (89') Isaac.

XEREZ 1-3 BETIS DEPORTIVO

Un filial solvente se acerca a su hábitat

Continúa invicto el Betis Deportivo, que este domingo sumó una importante y trabajada victoria en La Granja ante un voluntarioso Xerez C.D. que dio bastante guerra en el primer tiempo, pero que acabó sucumbiendo ante la mayor calidad heliopolitana.

Con dos triunfos (éste, el primero a domicilio) y otros tantos empates en cuatro partidos, los de Manel Ruano se colocan con 8 puntos, muy cerca ya de la zona de 'play off' en el Grupo X de Tercera, el que debe ser el hábitat natural de un aspirante al ascenso.

El gran protagonista del encuentro fue Calderón, que partió como titular en el lateral izquierdo e inauguraba el marcador al filo del descanso.

Nada más volver de vestuarios, un derribo sobre el '3' visitante permitía a Mizzian abrir brecha, mientras que el propio Calderón, provocando encima la segunda amarilla del local Álex Revuelta, sentenciaba en el minuto 67 con el 0-3. Incluso, Miguel evitó en un mano a mano el 'hat-trick' del carrilero sevillano, mientras que Ezequiel impidió sobre la línea de gol la diana de Rodri, si bien el Xerez C.D. recortaría distancias en el tramo final también desde el punto de penalti por medio de Fran Sabaté. Un gol anulado al filial casi con el tiempo cumplido cerró la contienda.

- Ficha técnica:

- Xerez Deportivo: Miguel, Ángel, Ezequiel, Álex Revuelta, Riky, Borja (Edu Brenes 74'), Brian, Fran Sabaté, Juanjo (Gonzalo 62'), Iván Romero y Dani Jurado (Piñero 62').

- Betis Deportivo: Dani Rebollo; Iván Navarro, Paul, Edgar, Calderón; Ismael (Xiker 70'), Abreu (Meléndez 82'); Baena (Julio Alonso 65'), Rodri, Juan Moreno; y Mizzian.

- Árbitro: Quintero González (onubense). Expulsó por doble amarilla al azulino Álex Revuelta (67'). Amonestó también a los locales a, y a los visitantes Baena.

- Goles: 0-1 (42') Calderón; 0-2 (47') Mizzian, de penalti; 0-3 (68') Calderón; 1-3 (81') Fran Sabaté, de penalti.

Incidencias: Buena entrada en las instalaciones deportivas de La Granja (Jerez de la Frontera).

Resultados y clasificaciones del Grupo X de Tercera