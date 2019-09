Redención en el vestuario del Utrera

Once del Utrera que se enfrentó al Ceuta en la última jornada.

Once del Utrera que se enfrentó al Ceuta en la última jornada. @UTRERACD

El Utrera vivió ayer su particular jornada de reflexión. El conjunto dirigido por Jesús Galván no ha arrancado como esperaba el campeonato y transcurridas cuatro jornadas sólo ha sumado dos puntos, un pobre bagaje para un equipo que aspira a repetir la clasificación para los 'play off' del pasado campeonato de Liga 18/19.

"Hay que seguir. Son los mismos del año pasado, tienen el mismo talento, un año más de experiencia y hay que seguir creyendo. Si el año pasado tuvimos la mala racha al final, a lo mejor este año la tenemos al principio. Hay que creer en ellos porque son muy buenos en lo deportivo y en lo personal", declaró Jesús Galván en la sala de prensa del San Juan Bosco, un mensaje que tuvo su continuidad en sus jugadores en las RR.SS.

"A muerte con los míos, esto acaba de comenzar confíen el trabajo, dará sus frutos vamooo @UTRERACD", escribió Marrufo, uno de los pilares del equipo utrerano, un mensaje repetido por sus compañeros.

Así, Toni, dueño de la banda izquierda, señaló que: "Sí, este es mi equipo. El mismo que el año pasado hizo disfrutar y vibrar en el San Juan Bosco. No vivimos del pasado. No. Pero trabajaremos para que todo cambie. Esto ha hecho nada más que empezar. @UTRERACD #YoCreo #JuntosSomosMasFuertes". "Seguiremos trabajando para disfrutar todos juntos de nuevo, yo no dudo de los míos", escribió el delantero canterano Josemi Santos.

Copa Federación

Por otro lado, el Utrera ya conoce sus posibles rivales para la Copa Federación, que disputan los clubes que así lo desean de Segunda B y Tercera que no hayan accedido por su posición a disputar la Copa del Rey. La RFEF ha configurado cuatro grupos de ocho equipos por lo que, a falta del sorteo para determinar los enfrentamientos, ya se conocen los posibles rivales del club utrerano. Así, ha sido encuadrado en el Grupo D, formado por los siguientes equipos: Murcia, Balompédica Linense, San Fernando, Conquense, Talavera, Vélez, Utrera y Arroyo.